Actriz que participó en '¿Apostarías por mí?’ ¡anuncia separación!: “Me estaba deshaciendo la vida”

Una reconocida actriz que participó en diferentes telenovelas, reveló recientemente mediante sus redes sociales, que sufrió una separación. A solo semanas de haber terminado su participación en el realty ¿Apostarías por mí?, la noticia ha dejado sorprendidos a sus fans y seguidores. ¿Qué pasó exactamente?

¿Qué parejas participaron en el reality ¿Apostarías por mí? que finalizó recientemente?

¿Apostarías por mí? fue una de las mayores apuestas en este 2025 para poder convertirse en uno de los realities favoritos por el público.

La producción reunió a más de 12 parejas de celebridades con el fin de poner a prueba qué tanto se conocen, llevándolos también a participar en una serie de dinámicas para que solo una se llevara el título.

Las parejas participantes fueron:



Salvador Zerboni y Marcela Ruiz, Adrián Di Monte y Nuja Amar, Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, Alina Lozano y Jim Velásquez, Franco Tradardi y Breh, Lorenzo Méndez y Claudia Galván, Gigi Ojeda y David Leal, Laysha y “el Malito”, René Strickler y Rubí Cardozo, Raúl “el Pelón” Molinar y Laura Molinar, Mario Bezares y Brenda Bezares y, Tiby Camacho y José Medina.

Alejandra Jaramilo y Beta Mejía fueron la pareja ganadora de esta edición.

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¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué participante de ¿Apostarías por mí? anunció su separación?

La actriz colombiana Alina Lozano volvió a acaparar la atención en redes sociales luego de compartir un inesperado anuncio sobre su vida personal. La intérprete publicó un video en el que habló de una ruptura que, en un inicio, fue interpretada por muchos como el fin de su matrimonio. ¿Fue real?

En el video, Alina Lozano comenzó con un tono serio, asegurando que había tomado la decisión de separarse porque la relación le estaba haciendo daño: “ Sí, lo dejé. Espero que para siempre ”, expresó la actriz, añadiendo que esa relación no le ayudaba en nada.

Lo que más llamó la atención fue cuando mencionó que una de las razones determinantes había sido la diferencia de edad, un tema que inevitablemente relacionaban a su vínculo amoroso con Jim Velásquez, con quien ha protagonizado diversas polémicas precisamente por ese aspecto.

Sí, me separaré, lo dejé porque me estaba haciendo daño, porque no me convenía, porque me estaba deshaciendo la vida en pedacitos, porque realmente es una combinación que definitivamente no funcionaba, porque sí, el tema de la edad en ese caso pesa, pesa muchísimo. Alina Lozano

Aunque muchos creyeron que se trataba de una ruptura sentimental, la realidad fue totalmente otra, ya que en los últimos segundos del video, la actriz sorprendió al revelar que no estaba hablando de una persona, sino de su relación con el azúcar: “ Ese matrimonio entre el azúcar y Alina Lozano se acabó. La edad y el azúcar no van bien, punto ”, afirmó.

Aunque la actriz aclaró todo, varios internautas creyeron que se trataba de su separación definitiva de Jim.

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¿Cómo se conocieron la actriz Alina Lozano y su pareja 30 años menor?

Jim Velásquez y Alina Lozano revelaron en ¿Apostarías por mí? los detalles del inicio de su relación, la cual, según explicaron, comenzó mucho antes de su matrimonio y de su participación en el reality. De acuerdo con su versión, todo surgió a partir de una amistad cercana y del trabajo conjunto creando contenido para redes sociales.

Fue Jim quien contó que, con el tiempo, la convivencia diaria dio paso a sentimientos genuinos. Confesó que Alina había sido su “amor platónico” desde que era niño, cuando la veía en televisión, y que esa admiración evolucionó en algo más profundo. El influencer admitió que esta situación lo tomó por sorpresa, por lo que decidió distanciarse durante un mes para entender lo que sentía.

Después de ese tiempo, Jim retomó el contacto y la invitó a salir con la intención de sincerarse. Aunque Alina señaló que en ese momento no sentía lo mismo, accedió a grabar un beso como parte de un video para redes. Ese momento dio pie a un viaje de fin de semana juntos, donde compartieron experiencias y conversaciones que terminaron por marcar el inicio de su relación formal.

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