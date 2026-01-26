¿Jim Velásquez cambiaría a Alina Lozano por Maribel Guardia? Cruel comentario desata caos en ¿Apostarías por mí?

La tensión explotó en ¿Apostarías por mí? y no fue por una prueba, sino por un comentario que dejó a todos helados. Alina Lozano vivió uno de los momentos más incómodos del reality cuando su propio esposo, Jim Velásquez, hizo una observación frente a Maribel Guardia que la actriz calificó como dolorosa e “indefendible”. El episodio no solo provocó lágrimas y una fuerte discusión de pareja dentro de la villa, también coincidió con la eliminación de ambos del programa, convirtiendo la noche en una de las más comentadas de la temporada.

¿Por qué Maribel Guardia y Marco Chacón entraron a ¿Apostarías por mí? como súper pareja estelar?

Maribel Guardia y Marco Chacón ingresaron a ¿Apostarías por mí? como invitados especiales bajo el título de “Súper pareja estelar”, una dinámica del reality que busca mostrar ejemplos de relaciones sólidas y duraderas. La actriz y su esposo fueron convocados para compartir su experiencia de casi tres décadas juntos, hablar de los retos del matrimonio y ofrecer orientación emocional a las parejas que compiten dentro de la villa, muchas de ellas atravesando conflictos visibles.

Durante su visita, Maribel tomó un papel activo al aconsejar a los participantes sobre la importancia del respeto, la comunicación y el amor propio dentro de una relación. Incluso, resumió su visión de pareja en tres pilares fundamentales: perseverancia, tolerancia y empatía. Sin embargo, lo que estaba planeado como una charla inspiradora terminó convirtiéndose en el detonante de uno de los momentos más tensos del programa, luego de que un comentario de Jim Velásquez frente a la actriz cambiara por completo el rumbo de la noche y marcara la salida de Alina Lozano del reality.

¿Qué le dijo Jim Velásquez a Maribel Guardia que desató la crisis con Alina Lozano?

Durante la charla con Maribel Guardia, famosa actriz, Jim Velásquez intervino con una pregunta que generó incomodidad inmediata. Frente a todos, soltó:

"¿Le puedes dar unos consejos a Aline para que tenga el mismo cuerpo que tú tienes?”. Jim Velásquez

El comentario cayó como bomba dentro de la villa de ¿Apostarías por mí?, pues tocó directamente la imagen corporal de su esposa.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, reaccionó al instante para frenar la situación con una respuesta firme y clara: “Lo que debes hacer es amarla como es”. La tensión se podía cortar con cuchillo. Lo que parecía una broma terminó percibiéndose como una descalificación pública hacia Alina Lozano, especialmente por haberse hecho delante de otra mujer y de todos los participantes.

Este momento se volvió viral entre seguidores del reality, que señalaron el comentario como fuera de lugar.

¿Cómo reaccionó Alina Lozano al comentario de Jim Velásquez sobre su cuerpo en ¿Apostarías por mí?

Cuando Maribel Guardia y Marco Chacón salieron de la villa, Alina Lozano se retiró a la habitación y rompió en llanto. Las cámaras captaron el momento en que Jim la siguió para intentar hablar, pero la actriz estaba visiblemente afectada.

Alina fue directa y expresó su dolor sin filtros: “Me heriste muchísimo, me sentí descalificada, me sentí no amada”. Además, marcó un límite muy claro: “Sobre los cuerpos de las mujeres no se habla”.

En medio del conflicto, Lozano también dijo algo que evidenciaba su nivel de hartazgo emocional: “Vámonos, que nos eliminen esta noche… por primera vez tengo ganas de irme”. La actriz calificó la situación como “indefendible”, dejando claro que no encontraba justificación a lo ocurrido.

Por su parte, Jim Velásquez intentó disculparse varias veces. Se describió como “bruto” y aceptó que su comentario fue “estúpido”, aunque aseguró que no tuvo mala intención. Horas después lograron calmarse y se presentaron juntos en la gala dominical.

¿Cómo fue la eliminación de Alina Lozano y Jim Velásquez de ¿Apostarías por mí??

La crisis de pareja ocurrió justo antes de una noche decisiva. Tras perder el duelo de salvación, el destino de las parejas quedó en manos del público. Adrián Di Monte y Nuja Amar, Laysha y ‘el Malito’, y la pareja de Alina Lozano y Jim Velásquez dependían totalmente de las votaciones.

Finalmente, la audiencia decidió y quienes obtuvieron menos apoyo fueron Alina y Jim, convirtiéndose en la primera pareja eliminada de ¿Apostarías por mí?. La actriz comentó que no lo esperaba, pero se dijo agradecida por la experiencia y por haber formado parte del proyecto, aunque la salida estuvo marcada por la polémica y la tensión emocional.

Antes de la eliminación, incluso hubo otro momento incómodo. Al ser cuestionados sobre a quién extrañarían más, Jim mencionó a Brenda Bezares. Alina reaccionó de inmediato con un gesto de molestia y le dijo: “No me digas eso”, a lo que él respondió que ella era “como una madre, una guía”.

¿Cómo influye la diferencia de edad en la polémica relación de Alina Lozano y Jim Velásquez?

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha estado bajo el reflector desde que se hizo pública, principalmente por la diferencia de edad entre ambos. Ella tiene 57 años y él 26, una brecha de 31 años que ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales y en distintos medios. Mientras algunos han cuestionado las intenciones de Jim, otros han lanzado críticas directas hacia la actriz, convirtiendo su romance en tema constante de debate público.

A pesar de los señalamientos, tanto Jim como Alina han defendido su vínculo de manera abierta. El creador de contenido ha reiterado en diversas ocasiones que la actriz fue su “amor platónico desde chiquito”, una frase que él mismo retomó dentro de ¿Apostarías por mí?. Ambos aseguraron que su relación no surgió de manera improvisada, sino que se fue construyendo con el tiempo, mucho antes de formalizar su matrimonio y de ingresar al reality.

Durante su participación en el programa, la pareja compartió cómo comenzó su historia. Según relataron, todo inició como una amistad cercana y una colaboración constante en la creación de contenido para redes sociales, donde afirmaban que su dinámica era ficticia. Con el paso del tiempo, Jim reconoció que esos sentimientos crecieron, al grado de alejarse un mes para aclarar lo que sentía, etapa que Alina recordó como confusa al dejar de recibir noticias de él. Tras ese distanciamiento, Jim la invitó a salir para confesarle su interés; aunque ella no compartía aún esos sentimientos, accedió a grabar un beso para un video. Ese acercamiento derivó en un viaje de fin de semana que, según ambos, marcó el inicio formal de una relación que hoy continúa desarrollándose frente a las cámaras del reality.