¿Maribel Guardia sufre delicada enfermedad? Publica alarmante mensaje tras supuesta traición de Marco Chacón

En escándalo entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón continúa. Los últimos días han salido a la luz fuertes revelaciones sobre el testamento supuestamente falso de Julián Figueroa y el presunto romance de Marco Chacón, esposo de la actriz, con Imelda Garza Tuñón.

Desde que Maribel Guardia denunció a Imelda Garza Tuñón, debido a que el supuesto uso de sustancias y abuso de la bebida ponían en riesgo el bienestar de su nieto. Esto por los supuestos problemas que tendrían con la bebida, así como las sustancias ilícitas. La controversia entre ellas no ha cesado.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

Te puede interesar: Marco Chacón golpeó a Julián Figueroa, asegura abogado de Imelda Tuñón

¿Marco Chacón e Imelda Garza Tuñón tuvieron un romance?

Recientemente, Gustavo Adolfo Infante causó revuelo con sus recientes declaraciones. El periodista destapó información de que supuestamente Marco Chacón e Imelda Garza, viuda de Julián Figuera, tuvieron un romance en secreto.

Aunque el conductor de ‘Sale el sol’ no confesó quién es su fuente, estas revelaciones no pasaron desapercibidas por nadie.

Imelda Tuñón / Redes sociales

No te pierdas: Maribel Guardia y Marco Chacón: Destapan supuestas pruebas de la infidelidad de él con su alumna

“Hay una pregunta que yo hice y no me respondieron. A mí alguien me dijo que entre Imelda y Marco Chacón hubo una relación entre ellos. A mí ayer nadie me lo contestó. Esa es la pregunta que dejo al aire y no sé si esté en la carpeta de investigación”, dijo el periodista.

Recordemos que no es la primera vez que el esposo de Maribel Guardia está en vuelto en rumores de infidelidad. Meses atrás, Imelda Garza y Addis Tuñón, su tía, confesaron que Marco Chacón habría engañado en diversas ocasiones a la mamá de Julián Figueroa.

Marco Chacón sí le fue infiel a Maribel Guardia / Redes sociales

Mira: ¿Quién es Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, quien supuestamente le fue infiel a la actriz?

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su estado de salud?

En medio de estas especulaciones, Maribel Guardia reapareció en sus redes sociales y encendió las alarmas con el reciente mensaje que compartió en un video. ¿Habló de la infidelidad de Marco?

A través de su cuenta oficial de Instagram, la integrante de ‘Lagunilla, mi barrio’ publicó un video en el que confesó que su postre favorito es el granizado, el cual acompañó con leche condensada y en polvo.

Maribel Guardia / Redes sociales

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la última declaración que hizo en su video. No solo presumió cómo lo degustaba, también señaló que “es bueno para la depresión”.

“Estoy comiendo un delicioso granizado… Es uno de mis postres favoritos, por mucho… ¿Quieren un poquito? Es bueno para las depresiones comer dulce. Los quiero”. Maribel Guardia

Las declaraciones de la histrionisa no pasaron desapercibidas. Se especuló que Maribel podría estar en medio de una fuerte depresión. Esto debido a los difíciles momentos que ha enfrentado por su controversia familiar que incluye a su nieto, Imelda Garza Tuñón, Marco Chacón y el supuesto testamento falso de Julián Figueroa.

Maribel Guardia y Julián Figueroa abrazados / Facebook: Maribel Guardia

Sin embargo, ella no ha dado detalles de su estado de salud mental.

Al momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado directamente a los señalamientos en contra de su esposo Marco Chacón. Imelda Garza tampoco ha confirmado que haya existido una relación amorosa con el esposo de su exsuegra.

Así lo dijo Maribel Guardia: