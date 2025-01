¿Quién es Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, quien supuestamente le fue infiel a la actriz?

En medio del escándalo por la denuncia de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, en relación con el bienestar de nieto por excesos de alcohol y sustancias de Imelda, ella reveló una supuesta infidelidad del esposo de la actriz, Marco Chacón.

En un encuentro con la prensa, Imelda contó que su relación con Maribel se fracturó después de que le relatara que, presuntamente, Marco la había engañado con una de sus exalumnas.

De acuerdo con la joven, esto también provocó que Chacón estuviera molesto con ella por haber hablado del asunto y comenzara a hostigarla.

“Marco fue el primero que mencionó esto de: ‘Seguro te drogas’. Creo que todo viene desde ‘la tierra’ que trae en contra (mía) desde su infidelidad. Desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya. A partir de ahí, sí se fracturó nuestra relación. A partir de eso, han estado muy encima de mí”, indicó.

¿Quién es Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia?

Se sabe muy poco de Marco Chacón, pues siempre ha tratado de mantener su vida lo más privada posible. Según su página en LinkedIn:

Es abogado especializado en propiedad intelectual y entretenimiento.

Tiene diplomados en contratos corporativos, una maestría en derecho corporativo y un doctorado en derecho de la empresa.

También es profesor en la licenciatura de la materia de propiedad intelectual en la Universidad Anáhuac desde hace 25 años

Ha publicado dos libros de derecho, uno sobre las franquicias en México y otro sobre propiedad intelectual,

Marco conoció a Maribel Guardia poco después de que ella se divorciara de Joan Sebastian, pues le ayudaba en ciertos asuntos laborales. Su relación comenzó en 1998, pero hasta 2010 decidieron casarse.

Aunque no tuvieron hijos, Chacón siempre trató al fallecido Julián Figueroa como su propio hijo, por lo que su deceso en 2023 le dolió bastante.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

Marco Chacón y su supuesta crisis matrimonial con Maribel Guardia

En noviembre del 2023, la periodista Addis Tuñón reportó que Maribel Guardia y Marco Chacón estaban al borde de la separación. En aquel entonces, se dijo que la madre de Imelda, quien es familiar de Addis, había iniciado los rumores sobre una crisis matrimonial en la pareja por una supuesta infidelidad por parte de él.

Aunque en aquel entonces la viuda de Julián Figueroa negó todo, tras el escándalo de la demanda confesó que su progenitora tenía pruebas del presunto engaño.

“Tuve que decir ante los medios que mi mamá había dicho mentiras, cuando ella no dijo ninguna mentira y tenemos las pruebas”, dijo la nuera de Maribel Guardia tajantemente en una reciente entrevista.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, responde a los rumores de infidelidad

En un encuentro con los medios, Marco Chacón no dudó en abordar las especulaciones y asegurar que toda la polémica de la demanda no está relacionada con él, como Imelda lo ha sugerido.

“No tiene nada que ver conmigo en absoluto. Ya he dicho que sean dicho múltiples razones (por las que se presentó la denuncia). Yo no estoy pidiendo nada para mí" Marco Chacón

Y dejó claro que la única intención de su esposa es velar por el bienestar de su nieto: “Esto no se trata de Maribel. No se trata de la mamá del niño. No se trata... menos de mí. Se trata del bienestar del menor. Entonces aquí lo único que se está buscando es el bien mayor del niño y que él esté en un ambiente idóneo”, expresó.

Cabe destacar que, en su momento, Imelda presentó un audio en el que supuestamente se escucha al menor decir que no quiere irse con Maribel. De acuerdo con la joven, la grabación fue tomada mientras la policía se lo llevaba al DIF, tras la denuncia de Maribel. El niño siempre ha vivido en casa de Maribel con ella, su esposo, Marco Chacón y con su mamá, Imelda Tuñón.

