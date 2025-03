Maribel Guardia expresa su tristeza al perder a su nieto y toma drástica decisión

A través de redes sociales, la actriz Maribel Guardia publicó un mensaje luego de que, el pasado fin de semana, su nieto fue entregado a Imelda Tuñón.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Maribel Guardia dijo sentirse tranquila luego de que su nieto regresara con Imelda Tuñón, tras permanecer 38 días en su casa mientras se realizaban las investigaciones correspondientes a la denuncia que presentó contra su exnuera.

“Muy tranquila, yo siempre supe y siempre dije que mi intención es que el niño estuviera con su mamá, porque es el mejor lugar para que un niño esté bien. Si Imelda está bien, el niño estará bien, y eso a mí me da mucha tranquilidad”, declaró la actriz el pasado 3 de marzo, previo a la audiencia a la que también asistió Imelda en un juzgado familiar.

Maribel Guardia vela por la seguridad de su nieto, el único hijo que tuvo Julián Figueroa / Facebook: Maribel Guardia

La actriz manifestó frente a la prensa que, independientemente de si su nieto se quedaba con ella o no, tiene la intención de seguir manteniendo tanto al hijo de Julián Figueroa, hijo de Maribel, quien falleció en abril de 2023.

“El deseo que tengo con el niño, esté o no conmigo, es seguir cuidándolo, protegiéndolo, aunque no esté conmigo. Dándole todo lo que le he dado desde que nació y dándole dinero a Imelda por mes”, dijo.

Maribel Guardia sorprende al tomar una impactante decisión

Al salir del juzgado familiar, Maribel salió sin hacer declaraciones a los medios, y de acuerdo con reportes, habría sido debido a un “regaño” por parte del juez hacia ella y a Imelda por pelear en medios de comunicación algo que debería ser solo ante las autoridades.

Más tarde, Alejandro Jiménez, abogado de Maribel Guardia, reveló que la actriz está preocupada por el bienestar de su nieto. Sin embargo, por ahora, no intervendrá en la maternidad de Imelda Tuñón. Y lejos de lo que trascendió sobre una supuesta orden de restricción a Maribel, dijo que la actriz no tiene una orden que le impida ver a su nieto, pero dadas las circunstancias, por ahora no visitará al hijo de Julián Figueroa.

“La señora Maribel no quiere quedarse con el niño, no quiere arrebatarle al niño a su mamá, quiere protegerlo de ella. Ella quiere velar por la seguridad del niño, nada más”, declaró a ‘Despierta América’ el abogado.

Maribel Guardia está en pleito legal con Imelda Tuñón / Redes sociales

En medio de esta controversia, Maribel Guardia reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un sentido mensaje unos días después de que su nieto fue entregado a Imelda Tuñón nuevamente y expresó:

“No puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza, pero puedes evitar que hagan un nido en tu cabello. Dios nos acompañe a todos”, escribió.

Pero lo que más sorprendió, además de expresar su tristeza por lo que está pasando, es que Maribel tomó la decisión de no leer más los comentarios de la gente y optó por restringir los comentarios en su cuenta de Instagram.

Esto fue tomado como una drástica medida en medio del escándalo pues la actriz ha sido criticada por separar al pequeño de su madre.

