¡Que siempre no! Actriz de la Reina del Sur y su esposo más joven no serán papás ¿lo volverán a intentar?

Alina Lozano, actriz de ‘La reina del sur’ dio a conocer hace unas semanas que junto a su esposo influencer, Jim Velásquez, treinta años menor, estaban esperando su primer bebé.

Sin embargo, la actriz de 55 años sorprendió recientemente al decir que “nunca hubo bebé” y que no serán padres. El matrimonio parecía haber logrado su sueño a través de un método de reproducción asistida mostrándose impactados porque “pegó a la primera”.

La triste noticia fue recibida por la pareja cuando al asistir con su ginecólogo para su primera ecografía y descubrió que no había nada en su vientre. El doctor le explicó que en ocasiones en estos tratamientos hay “falsos positivos” y el suyo fue uno de esos casos, a pesar de que el proceso de reproducción asistida fue exitoso.

Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron que se convertirían en padres con mucha ilusión / Instagram: @jimvelasquez

¿Alina y su joven esposo seguirán intentando ser padres?

Los doctores les habían advertido que era muy prematuro anunciar que estaban esperando su primer bebé, pero ellos decidieron gritarlo a los cuatro vientos porque las pruebas arrojaron que sí lo habían logrado. “La prueba casera salió positiva, la sangre de prueba salió positiva… en la ecografía no salió absolutamente nada, no hay bebé. Les aclaro, no perdimos al bebé, fue algo que no se dio”, indicó.

Las razones por las que las pruebas salieron positivas, según el médico es porque la hormona de un medicamento alteró estos resultados.

Alina Lozano y Jim Velásquez se dan cuenta que no tendrán un bebé / Instagram

Luego de esta gran decepción, la actriz expresó que no quiere seguir con el proceso para convertirse en madre junto a su joven esposo. “Podríamos seguir, pero como dice el médico. Estamos a medio camino, pero yo no lo deseo, no hay dinero tampoco que aguante”, manifestó.

Mientras que Jim dijo entre lágrimas que hay otros métodos para ser padres: “Quiero decirle a Alina que hay muchas otras formas de tener un bebé, no solo por la donación de óvulos y yo no me quiero dar por vencido. Está la adopción también”.

