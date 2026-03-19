Cibad Hernández revela cómo se lleva con los hijos de Alicia Villarreal: ¿Sigue el conflicto? “No somos enemigos”

Cibad Hernández habló sobre la relación que tiene con los hijos de su pareja Alicia Villarreal, en medio del distanciamiento entre Melenie Carmona y sus hermanos con la cantante, ¿qué dijo?, ¿siguen los conflictos? Te contamos todo.

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Cibad Hernández reveló cómo se lleva con los hijo de Alicia Villarreal. / Redes sociales

¿Cómo empezó la relación de Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

Cibad Hernández habló sobre cómo inició su relación con Alicia Villarreal y aseguró que los rumores que han surgido desde que se hizo pública forman parte de una narrativa que, desde su perspectiva, busca desacreditarlos. “Es parte de la campaña de desprestigio que tienen en contra de nosotros”, afirmó, al referirse a los señalamientos que comenzaron a circular en distintos espacios.

El creador de contenido explicó que el primer acercamiento entre ambos se dio sin una intención romántica y a través de redes sociales. Detalló que el contacto ocurrió luego de que la cantante compartió uno de sus videos, lo que derivó en un intercambio cordial. “Fue una relación de confianza a través de las redes sociales… le agradecí como a cualquier creador de contenido que tiene ese número de seguidores”, señaló, aclarando que en ese momento la relación era “meramente amistosa”.

Según relató, la dinámica cambió cuando Alicia Villarreal realizó una señal pública de auxilio, lo que despertó en él una preocupación distinta. “Es cuando a mí me despierta esa sensación de protección”, explicó, al reconocer que a partir de ese momento su interés por saber cómo se encontraba la cantante aumentó y la comunicación entre ambos se volvió más constante.

Cibad Hernández también contó que su primer encuentro en persona ocurrió en un concierto en Estados Unidos, al que fue invitado por la intérprete. “Nos conocimos en un concierto en Houston… y de ahí se dio ese clic”, recordó. Sin embargo, precisó que fue hasta un viaje a Las Vegas cuando formalizaron su relación, después de convivir durante varios días, y aprovechó para aclarar las críticas sobre los tiempos del divorcio: “La gente piensa que cuando tú metes el divorcio, ya es al otro día que te lo da. Es un proceso”. No obstante, su relación ha sido criticada en reiteradas ocasiones y hasta se señaló que sería la causa del distanciamiento con los hijos de la cantante.

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Cibad Hernández destacó que vive un proceso con los hijos de Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Cibad Hernández sobre los hijos de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández compartió detalles sobre la relación que mantiene con los hijos de Alicia Villarreal durante una entrevista con medios, en la que explicó que se trata de un proceso que se construye con el tiempo. “Hay etapas, estoy poniendo mi granito de arena y estoy cimentando algo”, expresó, al referirse a la manera en que ha buscado integrarse de forma gradual.

Hernández destacó la dinámica familiar que existe entre la cantante y sus hijos, subrayando la comunicación que mantienen. “Me da muchísimo gusto que Alicia como mamá tenga una buena relación con sus hijos, ella tiene una excelente relación y comunicación con ellos”, señaló, al tiempo que explicó por qué su propio vínculo se encuentra en una etapa distinta.

Asimismo puntualizó que su postura ha sido mantenerse respetuoso ante el proceso que viven los jóvenes. “Me preguntaban ‘¿y tú por qué no?’ porque yo estoy en un proceso y no nada más es lo que yo decida, a mí me encantaría, pero es el proceso de ellos”, dijo.

Añadió que esta situación también involucra a su propia familia: “Yo soy muy respetuoso y siempre lo voy a ser porque también tengo hijos y, al contrario, mis hijos sí quieren a Alicia y conviven con ella”.

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Cibad Hernández dijo que sus hijos sí conviven con Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Cibad Hernández conoce a los hijos de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández fue cuestionado sobre si conoce a los hijos de Alicia Villarreal, a lo que respondió que sí existe un conocimiento previo, aunque la relación aún se encuentra en desarrollo.

“Sí los conozco, no tengo comunicación con ellos porque estoy en un proceso. No somos enemigos porque los tres, ellos hijos y yo como pareja, tenemos un fin común: la felicidad de Alicia” Cibad Hernández

En ese sentido, señaló que se trata de una etapa en la que todos se están adaptando a la situación. “Es un proceso para ellos, vienen de cosas fuertes y ellos están también como ‘A ver, qué es lo que está pasando’, estamos conociéndonos y yo espero que la gente pueda ver que esta es una relación muy bonita”, agregó, al referirse a la forma en que buscan construir un vínculo con el tiempo.

Por otra parte, también abordó los comentarios sobre su situación económica y su relación con la cantante, aclarando que mantiene su independencia. “No me mantiene, afortunadamente yo tengo mi dinero, soy abogado y empresario, hago creación de contenido y ahí también se gana dinero. Siempre he sido un caballero con ella y nunca a Alicia me ha comprado absolutamente nada”, puntualizó.

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