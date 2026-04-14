Actor que ganó el Ariel sin trabajo, asaltado y cerca de quedar sin tratamiento contra el VIH

José Alberto Patiño, ganador del Premio Ariel 2025 a Mejor revelación actoral por la película No nos moverán, recién se hizo viral, ya que estuvo en un albergue. Al conocer su situación, lo buscamos y nos dijo que, aunque la ha pasado mal, sale adelante, tiene su propio emprendimiento y está en busca de trabajo.

“Hay días en que estás profundamente triste, y no quisieras seguir esforzándote y viviendo”, expresó.

José Alberto Patiño / Liliana Carpio, IG @MrPatoinC, @LataLaLberta y redes sociales

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¿Cómo se encuentra el actor José Alberto Patiño, ganador del Premio Ariel 2025?

El actor nos compartió su historia: “Han sido días y meses turbulentos... Sí, estuve en la calle, pero eso no me define como persona. Fue muy desafortunado, ya que se hizo viral, pero gracias a eso la comunidad cinematográfica organizó una colecta que me sacó de ahí. En realidad, en el albergue fui a comer como 4 veces y estuve una noche”, indicó.

Esta situación desató un sinfín de comentarios en redes sociales: “Todo mundo opinó: ‘Algo malo hizo’. ‘Seguro es un drogadicto’. ‘¿Por qué no ahorró?’... Tengo un año sin trabajo, pidiendo uno. Me dijeron que me vaya a un call center. No lo demerito, pero soy actor y hasta me parece grosero que me digan eso”, manifestó.

Con lo de la colecta compró mercancía de Estados Unidos y la vende (a través de Facebook e Instagram: Unclosetmx): “Me la mandaron mi mamá y hermana, que viven allá. Con eso estoy sobreviviendo. Vendo bisutería. Constantemente publico el catálogo y entrego pedidos. Eso me da la libertad de ir a las audiciones”, puntualizó.

José Alberto Patiño / Liliana Carpio, IG @MrPatoinC, @LataLaLberta y redes sociales

¿Por qué José Alberto Patiño, ganador del Premio Ariel 2025, perdió su trabajo?

Patiño se desempeñaba como jefe del Departamento de Inclusión Educativa de las Diversidades dentro del proyecto Pilares (CDMX). Sin embargo, perdió su trabajo en mayo de 2025, lo que fue el inicio de su mala situación económica.

El 20 de septiembre, su trabajo fue reconocido en la edición 67 del Premio Ariel, en Puerto Vallarta: “No nos moverán es un regalo que me dio la vida. Fue una fortuna trabajar con la maestra Luisa Huertas y el director Pierre Saint-Martin. Fue una sorpresa la nominación. Sabía que el trabajo estaba muy bien hecho. El premio fue el diamante de la corona”, indicó.

Relató que siempre había querido entrar al cine y a la televisión, pero no tenía suerte: “No nos moverán llegó en un momento cuando creía que ya se me había pasado el tren y que ya no entraría al cine. Hice casting para la segunda de Wakanda (Pantera Negra: Wakanda por siempre), y todas las series que se imaginan, pero nunca quedaba, porque nadie me conocía, ya que soy actor de teatro, de cabaret. Además, soy drag queen”, mencionó.

Antepone las 3 décadas que tiene de trayectoria y su calidad actoral; sin embargo, reconoce que el medio es difícil:

“Debo buscar oportunidades en ese piso no parejo, que es súper complicado, y la industria lo ha reconocido. Tengo que corregir a la gente de cómo escribe mi nombre o en las fotos con las que promocionan mi película, con la que gané un Ariel, los retoques que le hacen, y no soy yo. Quien lo vea nunca me va a encontrar. ¿Cómo es posible que después de 30 años de carrera, tras mi debut en el cine, con un Ariel, haya un silencio absoluto? Desde septiembre que gané el premio estoy yendo a tocar puertas, hago castings y pido apoyos, y se me han negado. Mejor Patricia Reyes Spíndola me ofreció una beca en su escuela”. José Alberto Patiño

Por lo anterior, se las ha visto difíciles en lo económico: “Estoy con 2 pesos. No hay despensa. Tengo agua. Sin afán de victimizarme, estoy en una situación complicada. Debo buscar un lugar en donde rentar y pagar la anualidad de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para votar por quien va a estar en los Arieles, Oscar y Goya, del país”, señaló.

José Alberto Patiño / Liliana Carpio, IG @MrPatoinC, @LataLaLberta y redes sociales

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¿Cómo fue el asalto que sufrió José Alberto Patiño, ganador del Premio Ariel 2025?

Confía en que, con ello, su situación cambiará, ya que estará más cercano a los directores de cine y así lo invitarán a trabajar. Este tiempo ha vivido en el departamento de una compañera que se lo prestó, pero ya se tiene que salir. Aunque ahí la llevaba, hace 3 semanas sufrió un asalto a mano armada.

José Alberto Patiño “Estoy para que me hagan una limpia con un huevo. Fui hacer una entrega de un pedido a la colonia Guerrero. Eran como las 10:30 p.m. Me abordan, asaltan, pegan y me quitan el celular y lo de la venta”.

Durante el asalto, suplicó por su vida: “Me hacen darles la clave, con todas mis redes sociales abiertas, y me sangran la cabeza al darme un golpe. Traían un puñal. Me tiró a matar. Terminé hincado, llorando y rogándole que no me matara. Estoy muy agradecido con Dios que no hubo un daño físico”, relató.

Ahora enfrenta una nueva batalla, ya que padece virus de inmunodeficiencia humana (VIH) desde hace 2 años: “La Clínica Condesa del VIH me va a quitar el tratamiento este mes, por burocracia. Tengo que resolverlo. Necesito mi tratamiento antirretroviral puntual todos los días, cada mes. Lo que hace es encapsular el virus y que no se replique. Si lo dejo, se desata y me hago resistente”.

Comentó que mucha gente le aconseja que no hable del VIH: “Hay mucha ignorancia, desinformación y prejuicios. A mí no me da vergüenza hablar sobre el tema. Es importante hacerlo visible y hablar del derecho que tenemos todas las personas a la salud”, mencionó.

A pesar de las adversidades, trata de no desanimarse: “Es difícil. De pronto he despertado con muy pocas ganas de todo, porque te deprimes. La salud mental es un tema que deberíamos considerar de manera más seria”, resaltó.

Busca tener las mismas oportunidades que los demás actores: “Quiero seguir haciendo arte. El mundo no me deja. Trato de ser positivo y no dejarme vencer por la contrariedad. Si no, pierdo la batalla antes de haber iniciado la guerra”, concluyó.

José Alberto Patiño / Liliana Carpio, IG @MrPatoinC, @LataLaLberta y redes sociales

¿Quién es José Alberto Patiño, ganador del Premio Ariel 2025?

Inició su carrera en 1995, a los 15 años, en teatro, como tramoyista y con personajes pequeños.

Estudió en el Centro de Educación Artística y Literatura Dramática (CEDART) Diego Rivera y Teatro en la UNAM. Se especializó en Dirección escénica.

Ha ganado varios reconocimientos: Mejor actor por la Universidad de Serbia, en el Festival Internacional de Escuelas de Teatro, premio a la Creación Escénica por parte de la UNAM, entre otros.

Desde 2009 es artista drag bajo el nombre de Alberta Cánada. Defiende los derechos de las minorías sexuales.

bajo el nombre de Alberta Cánada. Defiende los derechos de las minorías sexuales. Entró a la televisión en las series: Señorita pólvora y King, y en el cortometraje español Primavera rosa.

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