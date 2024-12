Actor de ‘El señor de los cielos’ se declara en banca rota tras padecer cáncer

Carlos Torres, reconocido actor mexicano, de 55 años, quien alcanzó la fama por su participación en telenovelas como ‘La hija del jardinero’ y ‘Amor en custodia’ y ‘El señor de los cielos’ reveló en agosto de 2023 que había sido diagnosticado con cáncer. Ahora, compartió más detalles de su estado de salud. ¡Se declaró en bancarrota!

Carlos Torres, actor de telenovelas, está en quiebra / IG: @carlostorresactor

¿Cuál fue el diagnóstico de Carlos Torres?

Recordemos que el 18 de agosto de 2023, Torres compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que expresó sus sentimientos encontrados tras el diagnóstico e cáncer de próstata.

“Hola, tengo cáncer. Hay momentos en los que me da miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme, para renacer.” Carlos Torres

Posteriormente, el actor se sometió a una cirugía para extirpar el tumor cancerígeno. Tras la operación, compartió una actualización positiva sobre su estado de salud. Agradeció al equipo médico y al apoyo recibido.

Carlos Torres da detalles de su estado de salud tras intervención

A finales de octubre de 2023, Carlos Torres reapareció públicamente. Mostró una notable mejoría, así como compartió un mensaje de esperanza. “Sus muestras de apoyo me sacaron la enfermedad de mi cuerpo, y ahora todo lo que viene a mi vida es enorme”, comentó.

Carlos Torres se dice en bancarrota tras padecer cáncer de próstata

A finales de este 2024, el histrión volvió a aparecer en redes sociales, tras mantenerse alejado del ojo público por varios meses.

El famoso informó a sus seguidores sobre los momentos complicados que ha enfrentado durante este lamentable proceso. Subrayó que, al padecer uno de los cánceres más agresivos, su economía se quebró totalmente.

“Hola, soy un sobreviviente del cáncer. Hace año y medio me diagnosticaron cáncer de próstata y desde entonces mi vida se está transformando. En enero me operaron, el doctor dijo que sacó de mi cuerpo un monstruo enorme, el más agresivo. Luego me pusieron una dieta muy estricta en la que me quitaron prácticamente todo lo que me gusta”, dijo Carlos.

“Mi situación económica se fue a la bancarrota, mis afectos se escondieron, muchos me dieron la espalda cuando estuve más vulnerable y hoy sé que mi condición emocional depende de mí”. Carlos Torres

Carlos Torres: Tras su diagnóstico, ya no le teme a la muerte

Torres mencionó que ha pasado por momentos muy complicados, de soledad y de “abandono”. Incluso, exigió que sus seres queridos lo procuraran al máximo, pero no recibió el afecto esperado.

“La desesperación me empezó a ganar, cometí muchos errores, quise culpar al mundo y que los demás se hicieran cargo de mí como si fuera un niño desvalido, exigí compañía, cuidados, visitas, muestras de amor, pareciera que el mundo se puso de acuerdo para olvidarse de mí (...) La frustración se apoderó de mi vida, el odio estaba creciendo, ha sido muy difícil entender esto”. Carlos Torres

Finalmente, comentó que no teme a morir, pese a que sus esperanzas han sido desoladoras.

“El primer día fue cuando el doctor me confirmó el diagnóstico. Al escucharlo me asusté y no paré de llorar en varios días. A partir de ahí, ahora, cada vez que pienso en la muerte, lo hago en paz. Casi puedo decir que con una sonrisa que proviene del alma”, concluyó.

Carlos Torres estuvo en la tercera temporada de El señor de los cielos / Telemundo

¿Quién es Carlos Torres?

Carlos Torres es un actor mexicano conocido por su participación en diversas telenovelas y producciones televisivas en México. A lo largo de su carrera, ha trabajado en numerosos proyectos que lo han consolidado como un rostro familiar en el ámbito del entretenimiento.

Carlos ha sido parte de varias telenovelas populares, entre las que destacan:

La hija del jardinero

Amor en custodia

Montecristo

La loba

El señor de los cielos

