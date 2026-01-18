Del Ariel al albergue: el crudo desplome del actor de ‘No nos moverán’ que hoy duerme en la calle

La historia sacudió a la industria del espectáculo y al cine mexicano independiente. Lo que parecía un cuento de éxito, aplausos y alfombras rojas, se transformó en una realidad incómoda y dolorosa. José Alberto Patiño, actor de ‘No nos moverán’ y ganador del Ariel como Revelación Actoral, hoy vive uno de los momentos más críticos de su vida: sin trabajo estable, sin dinero y buscando refugio para dormir en la ciudad.

Hace apenas unos meses, su nombre sonaba con fuerza en premiaciones, entrevistas y festivales. Ganar un Ariel suele asociarse con fama, contratos y estabilidad económica, pero la experiencia de este actor demuestra que, en el cine independiente, el reconocimiento no siempre se traduce en ingresos ni en seguridad.

José Alberto Patiño

¿Por qué el actor de ‘No nos moverán’ terminó en un albergue tras ganar el Ariel?

La polémica estalló cuando se supo que José Alberto Patiño tuvo que recurrir a un albergue en la zona de Tepito ante la falta de recursos económicos. Lejos de encontrar tranquilidad, el espacio se convirtió en otro foco de angustia. En entrevista con el periódico El Universal, el actor reveló que su apariencia física fue motivo de burlas, silbidos y acoso, lo que lo llevó a tomar una decisión extrema.

“Me fui al albergue el martes, ahí dormí solo una noche, pero me chiflan, no me siento seguro. Ayer preferí caminar toda la noche hasta que dieron las 7:00 de la mañana” José Alberto Patiño

Dormir en la calle se volvió, para él, una opción menos riesgosa que permanecer en un sitio donde se sentía vulnerable.

José Alberto Patiño

¿Qué dijo José Alberto Patiño sobre su crisis económica y la falsa idea del éxito?

Uno de los puntos que más indignación generó fue la creencia generalizada de que un premio Ariel garantiza riqueza y estabilidad. El propio actor desmintió ese mito con una declaración contundente que se volvió viral.

“Se cree que por haber ganado el Ariel gano millones… que voy a cenar con Ana Serradilla, y no es así” José Alberto Patiño

Tras ser despedido en mayo pasado de su cargo administrativo, su situación se volvió insostenible. Sin ingresos fijos ni nuevos contratos, José Alberto comenzó a perderlo todo. Incluso sus pertenencias más valiosas, incluida la estatuilla del Ariel que simboliza el mayor logro de su carrera, permanecen resguardadas en casa de un conocido, a la espera de que pueda recuperarlas.

José Alberto Patiño

¿Cuál es el estado de salud de José Alberto Patiño y por qué el actor de ‘No nos moverán’ no puede acceder a tratamiento?

A la falta de dinero y trabajo se suma un problema aún más delicado. José Alberto Patiño reveló que vive con VIH y que, debido a su precariedad económica, no cuenta actualmente con el tratamiento necesario para mantener estable su sistema inmunológico. Esta confesión añadió una capa más de preocupación y puso sobre la mesa el tema del acceso a la salud para personas en situación vulnerable.

Sin una red familiar cercana, su madre se encuentra enferma en Estados Unidos y no mantiene contacto con su padre, el actor enfrenta la enfermedad prácticamente solo.

Ahora su caso se viralizó primero en redes sociales, donde usuarios y seguidores comenzaron a organizar ayuda de manera independiente.

José Alberto Patiño

¿Quién es José Alberto Patiño y qué trayectoria hay detrás del escándalo?

Más allá del drama actual, José Alberto Patiño no es un improvisado ni una figura pasajera. Es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Su formación académica y artística lo llevó a participar en más de 20 producciones entre cine, teatro y televisión.

Ha trabajado en proyectos como la serie ‘Señorita Pólvora’ y el cortometraje ‘Primavera rosa en México’, además de recibir premios internacionales en países como Serbia y reconocimientos por parte de la UNAM por su trabajo en diseño de vestuario y creación escénica. Su perfil siempre estuvo ligado al teatro comunitario, la inclusión y el arte con conciencia social.

Hoy, ante la desesperación, el actor ya pactó con un grupo de mujeres en la Alameda Central para instalar un pequeño puesto y vender algunas de sus pertenencias con el fin de conseguir dinero para comer. Mientras tanto, decenas de personas se han sumado para difundir su historia y tratar de conseguirle apoyo, trabajo o al menos un lugar seguro donde pasar la noche.