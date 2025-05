Fabián Lavalle habla tras sufrir fuerte caída: “Tengo una fisura, el dolor es terrible”

Fabián Lavalle, más conocido como Fabiruchis, generó preocupación entre sus seguidores y colegas del programa El Chismorreo, luego de que se reportara su ingreso de emergencia al hospital.

“Fabián Lavalle sufrió un accidente, ustedes están viendo las imágenes en la ambulancia, fue el día de ayer después de las7 de la tarde aproximadamente. Al parecer, se cayó Fabián Lavalle, por eso no lo podrá ver varias semanas en El chismorreo’. Esperemos tu pronta recuperación. Más adelante va a dar su noticia, dejen que se despierte. Para que escuchen qué fue lo que le pasó. Te mando un abrazo. Que todo salga bien de este fuerte accidente que sufriste el día de ayer”, dijo María Luisa Valdés Doria, mayormente conocida como ‘la Magüicha’.

Luego de que se volvieron virales las imágenes de ‘Fabiruchis’ en la ambulancia, aparentemente, inconsciente en una camilla, mientras era atendido por paramédicos, se especuló sobre el actual estado de salud del conductor. El propio conductor decidió aclarar la situación enlazándose en vivo con el programa donde relató cómo ocurrió el accidente que lo dejó fuera de circulación.

Fabián Lavalle sufre accidente / IG: @fabianlavalle / Telediario

¿Qué le pasó a Fabián Lavalle y por qué terminó en el hospital el 20 de mayo del 2025?

Tras varias especulaciones y la creciente preocupación en la industria, Fabián Lavalle rompió el silencio y compartió detalles inéditos sobre el accidente que sufrió, así como sobre su dolorosa recuperación, desmintiendo que estuviera inconsciente en la camilla de la ambulancia.

“Les comento que ayer estaba llegando a la casa de ustedes alrededor de las cinco y media, guardé mi coche como siempre… y al salir del edificio me tropiezo con una piedra que estaba en una especie de desvío”, explicó Fabián. El tropezón fue tan severo que no pudo levantarse por sí mismo, y tuvo que ser auxiliado por los vigilantes del edificio.

A pesar del dolor insoportable que sintió en la pierna izquierda, el conductor logró comunicarse con su doctor de cabecera, quien acudió de inmediato y decidió llevarlo directamente al hospital para una evaluación urgente. “No podía dar el paso porque era un dolor insoportable”, recordó el también periodista de espectáculos.

¿Qué diagnóstico recibió Fabián Lavalle tras su caída?

Una vez en el hospital, Fabián Lavalle fue sometido a una serie de radiografías, las cuales descartaron una fractura de cadera o de huesos mayores, lo que consideró un alivio, ya que temió lo peor:

“Yo pensé que tenía dos fracturas mínimo, pero afortunadamente no tengo fractura ni de cadera”. Fabián Lavalle

Sin embargo, el diagnóstico fue una “gran fisura en el fémur”, lo que lo obligará a permanecer completamente inmovilizado durante, al menos, tres semanas. “Tengo que tener un absoluto reposo… el dolor es terrible, no se lo deseo a nadie”, comentó visiblemente afectado.

El presentador explicó que su recuperación será lenta y complicada, aunque por ahora no será necesaria una cirugía. “Estaba espantado porque pensé que me iban a hacer una operación quirúrgica, pero los cuidados son extremos y muy molestos”, añadió.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación de Fabián Lavalle tras su accidente?

El conductor de El Chismorreo también compartió cómo ha sido el proceso de traslado y recuperación en los últimos días. Confirmó que fue necesario el uso de una ambulancia para llevarlo al hospital, ya que no podía dar ni un solo paso sin agravar su lesión.

“Yo quedé paradito como soldadito esperando la ambulancia, que tardó como 45 minutos en llegar. Aproveché para hacer llamadas, pero cuando me subieron a la camilla y con el trotar de las calles… ese trayecto fue terrorífico”, confesó.

Además de las placas iniciales, Lavalle deberá someterse a más estudios dentro de dos semanas para monitorear la evolución de la fisura. También se le recomendó usar una andadera para evitar cargar peso o forzar la pierna afectada. “Tendré que usar por lo menos alguna andadera en los traslados para no forzar”, explicó.

Muere mamá de Fabián Lavalle / IG: @fabianlavalle

¿Quién cuida a Fabián Lavalle durante su recuperación por su fisura en el fémur?

Durante la llamada telefónica, la conductora Ivonne Chávez le preguntó sobre el apoyo de su familia en este momento delicado. Fabián aseguró que está siendo cuidado por personas cercanas y bajo estrictas indicaciones médicas, con el objetivo de evitar cualquier complicación que pueda requerir cirugía.

Aunque afortunadamente no ha tenido que pasar por el quirófano, Fabiruchis no ocultó que el proceso es muy incómodo: “Los cuidados son extremos y muy molestos. De verdad que ni cuando me las pongo… he caído como me caí esta vez”.

El presentador también aprovechó para agradecer las muestras de cariño y preocupación del público y sus compañeros, aseguró que está enfocado en su recuperación total para volver a las pantallas lo antes posible.