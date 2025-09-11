Explosión de pipa en Iztapalapa obliga a suspender transmisión de ‘Chismorreo’; Fabián Lavalle fuera del aire

La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025, la televisión mexicana vivió un momento inusual: el programa Chismorreo, dedicado al mundo del espectáculo y la farándula, salió abruptamente del aire. La razón no fue un escándalo de celebridades, ni un error de producción, sino una tragedia que sacudió a la Ciudad de México: la explosión de una pipa de gas LP en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Lee: Fabián Lavalle habla tras sufrir fuerte caída: “Tengo una fisura, el dolor es terrible”

Multimedios CDMX interrumpió ‘Chismorreo’ en vivo tras la tragedia.

¿Por qué se suspendió la transmisión de ‘Chismorreo’ en Canal 6 durante la explosión en Iztapalapa?

La inesperada interrupción ocurrió cuando Chismorreo, conducido por Fabián Lavalle, estaba en plena transmisión. Según reportes, tras un corte comercial, el programa ya no regresó al aire y en su lugar apareció la señal informativa de Multimedios CDMX, que activó un operativo especial para cubrir el accidente.

El cambio se debió a la magnitud de lo sucedido: una pipa de gas LP volcó y explotó, generando un incendio que arrasó con 28 vehículos calcinados, incluidos camiones de carga, autos particulares y un tráiler cargado con cartón. El saldo preliminar fue de 70 personas lesionadas y tres fallecidas, lo que obligó a la televisora a priorizar la cobertura de la emergencia.

De hecho, la transmisión especial duró una hora con 25 minutos, desde las 15:29 hasta las 16:54 horas, en donde se mostraron imágenes de estructuras metálicas retorcidas, autos reducidos a cenizas y columnas de humo que alarmaron a toda la capital.

Mira: Fabián Lavalle sufrió un terrible accidente que lo llevó al hospital de emergencia; ¿está inconsciente?

Fabián Lavalle quedó fuera del aire cuando la explosión obligó a cortar el programa ‘Chismorreo’ sin previo aviso.

¿Qué dijeron Fabián Lavalle y Multimedios CDMX tras cortar ‘Chismorreo’ por la emergencia?

Hasta el momento, ni Fabián Lavalle ni la producción de Chismorreo han emitido un pronunciamiento en redes sociales respecto a lo ocurrido. Los seguidores del programa de espectáculos se volcaron en comentarios preguntando por qué el show había salido del aire de manera repentina.

Aunque no hubo declaraciones oficiales del programa, fuentes cercanas aseguran que, supuestamente, la prioridad de la televisora fue atender el deber informativo frente a un accidente de tal magnitud. En redes sociales, algunos usuarios incluso aplaudieron que Multimedios diera prioridad a la cobertura de emergencia sobre el contenido de entretenimiento.

Por otro lado, no faltaron los comentarios de quienes reclamaron que “les cortaron el chisme a la mitad”. Sin embargo, la magnitud de la tragedia dejó claro que la decisión era inevitable.

Lee: Niurka estalla contra conductor del ‘Chismorreo’ durante acalorada discusión: ”Cállate”

La explosión en el Puente de la Concordia dejó 28 vehículos calcinados y una nube de humo visible desde varios puntos de CDMX.

¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, Iztapalapa?

La tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa cargada con gas LP circulaba por el Puente de la Concordia, un punto estratégico que conecta Calzada Ignacio Zaragoza, la autopista México-Puebla y Ermita Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México. De forma repentina, el vehículo volcó y explotó en cuestión de segundos. La detonación fue tan potente que se escuchó en varias colonias cercanas, provocando un incendio de gran magnitud. Las llamas alcanzaron varios metros de altura, envolviendo todo a su paso y generando una nube de humo visible desde distintos puntos de la capital.

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el incendio y realizar una quema controlada del gas.

El fuego se propagó rápidamente, alcanzando a 28 vehículos y a varias personas que se encontraban en la zona. Entre los afectados había camiones de carga, autos particulares y unidades de reparto, todos consumidos por las llamas. Las imágenes captadas por testigos muestran estructuras metálicas retorcidas, carrocerías reducidas a chatarra y restos humeantes sobre el asfalto. Además del daño físico, vecinos reportaron fallas en el suministro eléctrico y problemas con el servicio de internet, debido a que el calor afectó el cableado aéreo y postes cercanos al lugar del siniestro.

El Heroico Cuerpo de Bomberos, junto con equipos de emergencia del Estado de México, trabajaron durante horas para controlar el incendio y enfriar la zona. Como parte del protocolo, se realizó una quema controlada del gas restante para evitar nuevos riesgos. Las autoridades cerraron parcialmente las vialidades principales, incluyendo Calzada Ignacio Zaragoza, Ermita Iztapalapa y la autopista México–Puebla, lo que generó caos vial. También se suspendió el servicio en la estación Santa Marta de la Línea A del Metro, afectando la movilidad de miles de personas en toda la zona oriente de la ciudad.