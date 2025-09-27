Ellos son algunos perritos que sobrevivieron a la trágica explosión de una pipa en Iztapalapa: FOTO

La explosión de una pipa de gas pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, dejó una estela de dolor que va más allá de las víctimas humanas. En medio de los escombros y el caos, emergieron distintas historias de animalitos rescatados, tanto perritos, como aves que se vieron severamente afectadas. Recientemente, apareció la historia de Cereza, Aslan y Tita, tres perritos que sobrevivieron contra todo pronóstico. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Qué ocurrió con una pipa de gas en Iztapalapa el 10 de septiembre?

La tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba gas explotó mientras transitaba por el puente de La concordia, el cual conecta la Calzada Ignacio Zaragoza con la autopista México-Puebla y la avenida Ermita Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió después de que el vehículo volcara, lo que provocó una fuga de gas. El combustible se dispersó y eventualmente detonó, provocando una fuerte explosión cuya onda expansiva afectó a varias personas.

La explosión fue tan intensa que se escuchó en varias colonias aledañas y provocó un gran incendio. Las llamas, que alcanzaron gran altura, arrasaron con todo a su paso y generaron una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

En redes comenzaron a circular vídeos del momento, mostrando a personas y animalitos visiblemente afectados por el trágico suceso. Uno de los casos más sonados fue el de Cereza, una perrita embarazada que fue rescatada con quemaduras, y ahora se une la historia de Aslan y Tita, otros dos caninos en proceso de recuperación.

¿Quiénes son Aslan y Tita, perritos sobrevivientes a la explosión de una pipa en Iztapalapa?

Aslan, un pitbull de aproximadamente 10 años, fue encontrado cuatro días después de la explosión de la pipa en Iztapalapa. Su hallazgo fue posible gracias al activismo ciudadano y a los carteles colocados por el Albergue Metzi y Nación Pitbull. Lo reportaron a tan solo 10 minutos de la zona de la explosión.

Sin embargo, su rescate no fue sencillo. Una tormenta severa inundó Iztapalapa, y lo que sería un trayecto de minutos se convirtió en una odisea de más de cinco horas. Javier Carranza Iturbe, fundador del albergue, relató para El Heraldo de México, que el rescate se logró gracias al apoyo de un “taxista animalista” llamado Irving, quien lo localizó primero y ayudó a trasladarlo sin causarle más daño, pues el perro tenía una fractura en la pelvis.

Hoy, Aslan recibe terapias con líquidos, antibióticos y pomadas especiales para curar sus quemaduras. Los rescatistas sospechan que pudo tener dueño, debido a su buen estado físico previo, por lo que siguen en búsqueda de alguien que lo reconozca.

Tita, por su parte, fue localizada 10 días después de la explosión. Su hallazgo fue posible gracias a la persistencia de Aurora Chapuli, también fundadora de Albergue Metzi. En medio de la indiferencia general, una vendedora de títeres ayudó a señalar el lugar exacto donde Tita se refugiaba.

“A Tita la encontramos hasta 10 días después de la explosión, estábamos desayunando, no terminé de darle una mordida a mi taco cuando nos avisaron de un posible rescate de un canino en los puentes de Santa Martha” Aurora Chapuli, en entrevista con El Heraldo de México

Sin embargo, el estado de Tita evidenció otro problema: la desinformación. Fue encontrada cubierta de aceite, un remedio casero erróneo que agrava las quemaduras en lugar de aliviarlas. Hoy, los veterinarios luchan contra su desnutrición y los daños en su piel.

La veterinaria Tania Moreno, en entrevista con El Heraldo de México, confirmó que el tiempo de recuperación de ambos perritos será de entre dos y tres meses, mientras buscan a los dueños de Aslan.

La historia de Cereza, la perrita embarazada rescatada tras explosión de una pipa en Iztapalapa

Tal vez la historia más mediática de un animalito rescatado en el trágico accidente de la pipa de gas en Iztapalapa, es Cereza. Una perrita que fue encontrada con serias quemaduras y embarazada, generó preocupación en torno a su estado de salud.

Se supo que estaba esperando cinco perritos, de los cuales, cuatro ya han muerto, pues tuvieron que hacerle una cesárea prematura. Tras más de dos semanas luchando por su vida, Cereza se aferra a la vida y su único cachorrito también está bajo continua observación.

En la más reciente actualización de la organización “Huellitas amor sin fronteras” (quienes se han hecho cargo de su salud) mencionaron que a la pequeña le realizaron una tercer cirugía en los últimos 10 días, con el fin de retirarle piel quemada.

La historia de Cereza, resuena entre la gente, pues ha circulado información en redes de más animalitos víctimas de este trágico momento, pero que no lograron salvarse.

