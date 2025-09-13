Circula audio de víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa: “Ayúdame mamá... los amo mucho”

“Mamá, ayúdame, estoy todo quemado”, es parte del desgarrador mensaje que envió Kevin Díaz Montes de Oca a su mamá y el resto de su familia al momento de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en Iztapalapa. Su audio se ha hecho viral y da testimonio del momento de desesperación que vivió el joven, que, pese a las quemaduras, logró sobrevivir.

¿Qué pasó en Iztapalapa con una pipa de gas?

Durante la tarde del 10 de septiembre de 2025, una pipa que transportaba gas, explotó mientras circulaba por el Puente de la Concordia, que conecta la Calzada Ignacio Zaragoza con la autopista México-Puebla y la avenida Ermita Iztapalapa, en la zona oriente de la Ciudad de México.

Luego de volcarse, el vehículo tuvo una fuga y se liberó el gas, que terminó por detonar, generando una explosión cuya onda expansiva impactó a múltiples personas.

La detonación fue tan potente que se escuchó en varias colonias cercanas y ocasionó un incendio de gran magnitud. Las llamas alcanzaron varios metros de altura, destruyendo todo a su paso y generando una espesa nube de humo que se pudo observar desde distintos puntos de la ciudad.

Karely apoya a víctimas de la explosión de la pipa de gas que se volcó en Iztapalapa. / Redes sociales

¿Qué decía el audio filtrado de uno de los heridos por explosión en Iztapalapa?

Kevin Díaz Montes de Oca es uno de los heridos tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Recientemente, se ha filtrado un audio que él envió a su familia, segundos después del trágico momento. Kevin compartió lo siguiente:

“Mamá, ayuda, me chocaron. Explotó algo, estoy todo quemado. Estoy todo quemado, mamá. Estamos aquí por los puentes de Santa Martha, con mucho cuidado, cuídense mucho. Los amo mucho familia, los amo mucho.” Kevin Díaz Montes de Oca, en audio para su familia

Dicho audio, lleno de dolor y angustia, se ha convertido en símbolo de la tragedia que azotó a Iztapalapa. El joven, quien fue testigo y víctima de la explosión de una pipa de gas que aparentemente ocurrió por exceso de velocidad, logró enviar un último mensaje a su madre antes de ser trasladado a un hospital.

¿Cuál es el estado de salud del Kevin Díaz Montes de Oca, joven que envió un audio a su familia?

Kevin Díaz Montes de Oca, de 19 años, fue trasladado al Hospital Emiliano Zapata, en Iztapalapa, donde recibió los primeros auxilios; posteriormente fue llevado al Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con el listado de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Kevin sigue internado y en estado crítico.

De acuerdo con la información oficial al corte de las 10:00 hrs, se contabilizan 13 personas han fallecido a causa de la explosión y 40 personas más permanecen hospitalizadas, mientras que 30 han sido dadas de alta .

