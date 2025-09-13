Confirman muerte de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa

México se vistió de luto. La noche de hoy, viernes 12 de septiembre, se confirmó la muerte de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó la vida de su nieta en la exposición de la pipa en el puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa. La mujer estaba internada en el Hospital Magdalena de las Salinas, tras el incidente.

Según informó la Secretaría de salud de la Ciudad de México, Alicia Matías Teodoro no sobrevivió a las quemaduras que sufrió en más del 90 por ciento de su cuerpo, tras la explosión en Iztapalapa.

La explosión en el Puente de la Concordia dejó 28 vehículos calcinados y una nube de humo visible desde varios puntos de CDMX.

¿Cómo confirmaron la muerte de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a su nieta de la explosión de la pipa en Iztapalapa?

A través de las redes sociales de Azuecena Uresti dieron a conocer la lastimosa muerte de Alicia Matías Teodoro, también conocida como ‘la Heroína de Iztapalapa’, quien fue hospit

“Fallece Alicia Matías Teodoro, conocida como la ‘heroína de #Iztapalapa’, tras proteger a su nieta en la explosión de la pipa en el puente La Concordia La mujer de 49 años murió en el hospital Magdalena de las Salinas, confirmó el @GobCDMX”, dio a conocer Azucena Uresti.

Cabe mencionar que las autoridades y los familiares de Alicia compartieron a la prensa que la mujer estaba en estado crítico tras sufrir terribles quemaduras en todo su cuerpo. Sin embargo, señalaron que se encontraba en plena lucha por su vida. ¡Esperaban un milagro!