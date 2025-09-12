Querido influencer casi muere en la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa; exhibe sus quemaduras: VIDEO

La tarde del pasado miércoles 10 de septiembre, la Ciudad de México vivió una de sus tragedias más graves en los últimos años, luego de que una pipa que transportaba más de 49 mil litros de gas LP explotara en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. En este lamentable incidente se encontraba un querido influencer que narró su terrible experiencia en esta trágica situación. Además, exhibió sus quemaduras en redes sociales. ¿De quién se trata?

Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para controlar el incendio y realizar una quema controlada del gas.

Te puede interesar: Pipa se vuelca cargada de amoniaco y se incendia en la autopista Pátzcuaro

¿Qué le pasó a la pipa en Iztapalapa?

En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, se produjo una fuerte explosión luego de la volcadura de una pipa de gas ocurrida bajo el puente de La Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza. De acuerdo con reportes oficiales, la pipa volcó tras perder el control, lo que ocasionó una fuga de gas y, segundos después, una explosión que levantó llamas de hasta 30 metros de altura. El estallido alcanzó vehículos, viviendas y peatones que transitaban en la zona limítrofe con el Estado de México.

Videos difundidos en redes sociales muestran la onda expansiva y el caos que provocó entre automovilistas y transeúntes. Las autoridades confirmaron que el saldo es de 8 personas fallecidas y 94 heridas, de las cuales 22 se encuentran en estado crítico. Algunos de los lesionados presentan quemaduras de hasta el 90% de su cuerpo, según informaron hospitales de la Ciudad de México que han recibido a los afectados.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del accidente. Al momento, el exceso de velocidad se perfila como el principal factor que habría provocado el percance.

La explosión en el Puente de la Concordia dejó 28 vehículos calcinados y una nube de humo visible desde varios puntos de CDMX.

No te pierdas: Mujer que iba manejando graba su propio accidente y se vuelve viral, ¡fuerte video impacta en redes!

¿Qué influencer sobrevivió a la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

El barbero e influencer J LU Barber, cuyo nombre real es Juan Luis Cervantes, estaba presente en la zona del accidente de la pipa de gas LP en Iztapalapa. El joven mencionó que logró salir de su vehículo a tiempo para registrar en video lo ocurrido instantáneamente después de la explosión.

A través de su cuenta oficial de Instagram, J LU publicó diversos videos de lo sucedido y el momento en que las autoridades apagaron as llamas luego de la explosión. Sin embargo, una de las imágenes que más impactaron a algunos usuarios en redes sociales fueron las quemaduras que sufrió por este lamentable accidente.

J LU publicó en redes sociales las quemaduras que sufrió por la explosión de la pipa de Iztapalapa / IG: @jlu.barber

“Es horrible de verdad. Lo que acaba de pasar aquí en Zaragoza, en verdad es horrible. Hubo una explosión, yo dejé el carro ahí arriba. La verdad esto está horrible. Dejé el carro y vi como las flamas empezaron a quemarme. Está horrible de verdad. Hay muchas explosiones”,

Señaló que el percance posiblemente habría estado supuestamente relacionado con los numerosos baches del área. De acuerdo con su versión, la pipa, supuestamente, habría perdido estabilidad al tomar la curva, se habría volcado contra el muro de contención y habría comenzado a liberar gas, lo que habría provocado la explosión.

“En verdad creí que iba morir, explotó una pipa en el puente de la concordia en la Ignacio Zaragoza. En verdad lamentable por toda la gente que estuvo debajo del puente”. J LU

Como era natural, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos seguidores lamentaron lo que vivió J LU y esperan que se mejore de sus lesiones. Estos fueron algunos comentarios:

“Que dios te bendiga.. qué fuerte espero que te recuperes pronto, atiéndete”,

“Hermano gracias a dios que estás bien carnal que dios te cuide mucho”,

“Gracias a jehova estas bien hermano! Pronta recuperación”

Así lo dijo J LU:

Mira: Pánico en premier de Mirreyes vs. Godínez por desplome de elevador, ¡Hay heridos! ¿Famosos lesionados?

¿Quién es J LU Barber, el influencer que sobrevivió a la explosión de la pipa en Iztapalapa?

J LU Barber, cuyo nombre completo es José Luis Cervantes, es un creador de contenido e influencer con más de 100 mil seguidores en Instagram. Se ha dado a conocer por su trabajo en barbería, estilo de vida y emprendimiento, además de inspirar a otros jóvenes a crecer sus proyectos en redes sociales.

Cabe recordar que la influencer Karely también se pronunció a la lamentable explosión de la pipa en Iztapalapa en las inmediaciones del Puente de la Concordia. La creadora de contenido expresó su preocupación y externó sus ganas por ayudar a las personas más afectadas por esta trágica situación.