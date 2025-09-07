Mujer que iba manejando graba su propio accidente y se vuelve viral, ¡fuerte video impacta en redes!

Las redes sociales están llenas de videos virales, algunos arriesgados y otros con final feliz. Este es el caso de una mujer que, sin querer, grabó el momento en que su coche se volcó y quedó boca abajo tras un fuerte impacto. Afortunadamente, logró salir ilesa.

Esta semana, una joven de origen estadounidense se grabó mientras iba manejando en su célular cantando, a todo volumen y con las emociones a flor de piel. La joven interpretaba “Baby one more time” de Britney Spears.

Lo que comenzó como un momento divertido terminó en un accidente aparatoso, todo captado en video. La reacción de la joven impactó, mientras todo ocurría a gran velocidad.

Mira: Muere la modelo y maquilista en trágico accidente; revelan fotos tras el choque

Una mujer graba sin querer su accidente automovilístico y se vuelve viral. / Redes sociales

Mujer graba en video su accidente mientras cantaba canción de Britney Spears

En un breve video se puede ver a una mujer al volante; todo parecía normal hasta que, de repente, perdió el control y sufrió un aparatoso accidente automovilístico.

La joven estaba concentrada en interpretar el tema de Britney Spears, una canción sobre desamor, lo que llevó a algunos internautas a especular que quizás estaba viviendo un “corazón roto”. Sus gestos demostraban que sentía intensamente cada palabra de la canción.

Sin embargo, de un momento a otro todo cambió: perdió el control del volante, que comenzó a girar sin rumbo. La cámara captó el angustiante momento, el rostro de la mujer reflejando susto, sorpresa y miedo mientras el auto daba vueltas hasta detenerse.

Una mujer graba sin querer su accidente automovilístico y se vuelve viral. / Redes sociales

¿Cómo se encuentra la mujer tras grabar su propio accidente al ritmo de Britney Spears?

Afortunadamente, la mujer salió con vida. Según se aprecia en el video, llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que fue clave para que permaneciera consciente tras el choque.

Aunque no conoce la identidad de esta mujer gracias al video queda la prueba de que sobrevivió a este fuerte impacto.

Incluso al finalizar el accidente, intenta alcanzar su celular, pero no lo logra debido a que el cinturón la mantiene protegida en su asiento.

¿Qué provocó que la mujer que se grababa mientras cantaba Baby one more time de Britney Spears sufriera un accidente?

Como se desconocen detalles de la mujer que iba manejando mientras cantaba famoso tema de Britney Spears, no hay detalles sobre el accidente. Sin embargo en redes sociales usuarios apuntan que podría haber sido una negligencia debido a que la chica se encontraba grabando un video para su celular en vez de enfocarse a manejar.

Se sabe que uso del celular al volante es una de las principales causas de accidentes de tránsito en todo el mundo. Ya que la distracción provocada por los teléfonos móviles incrementa significativamente el riesgo de incidentes.

Checa: Dos diseñadores icónicos de Barbie mueren en brutal accidente automovilístico en Italia