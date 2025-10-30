Juan Ferrara reaparece tras la muerte de su expareja, la actriz Alicia Bonet: ¿Devastado?

Tras la reciente muerte de la actriz mexicana Alicia Bonet, recordada por su icónico papel en Hasta el viento tiene miedo, las miradas del público y los medios volvieron a posarse sobre Juan Ferrara, su exesposo y una de las figuras más destacadas de la televisión y el teatro nacional. En un breve encuentro con reporteros, el actor de 81 años rompió el silencio, habló sobre su estado de salud y reflexionó acerca del momento que vive, tanto personal como profesionalmente. ¿Qué dijo el actor?

Juan Ferrara habla con los medios de comunicación

¿De qué murió Alicia Bonet, expareja de Juan Ferrara?

La tarde del domingo 26 de octubre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer a través de sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Alicia Bonet, información que rápidamente comenzó a difundirse.

Aunque en ese momento no se habían revelado las causas de su muerte, fue recientemente que en un encuentro con la prensa, el actor Mauricio Bonet (hijo de Alicia Bonet y Juan Ferrara), reveló en entrevista con Televisa Espectáculos, que su madre murió de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una enfermedad que le había sido diagnosticada tiempo atrás.

Mauricio también aseguró que además de estar sorprendido por la visita de tanta gente para despedir a su madre, también se hizo presente Juan Ferrara, su papá, aún cuando Juan ha dicho que se siente muy cansado.

Muere Alicia Bonet, famosa actriz mexicana conocida por su papel en Hasta el viento tiene miedo / Redes sociales

¿Qué dijo Juan Ferrara sobre la muerte de su expareja, la actriz Alicia Bonet?

A sus 81 años, Juan Ferrara, expareja de Alicia Bonet, conserva la energía y el carisma que lo convirtieron en uno de los galanes más queridos de la televisión mexicana. Aunque en años recientes había anunciado su retiro definitivo, el actor confesó en un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México que su participación en la obra No te vayas sin decir adiós ha prolongado su carrera más de lo planeado.

“ Seguimos trabajando en la gira, ahí seguimos. (...) La gente aplaude muy bien ”, señaló.

Ferrara aseguró sentirse bien de salud, aunque reconoció que los años no pasan en vano:

Muy bien, muy bien, lo que se ve no se juzga. Fueron 60 años, ya estoy cansado. Juan Ferrara

Su presencia volvió a despertar la admiración de sus seguidores en comentarios, quienes celebran no solo su talento, sino también su resiliencia ante los retos del tiempo y la vida personal.

El actor no dijo algo referente a la muerte de Alicia Bonet, pero aseguró que su salud está bien. Gracias a su hijo Mauricio Bonet, sabemos que Juan Ferrara sí se dio cita al velorio de su ex .

¿Cómo fue el matrimonio entre Juan Ferrara y Alicia Bonet?

La vida personal de Alicia Bonet estuvo profundamente ligada al ámbito artístico, pero también marcada por momentos de dolor y dificultad. Durante la filmación de Los ángeles de Puebla en la década de 1960, conoció a Juan Ferrara, quien interpretaba a un joven con sueños de fama, mientras que Bonet daba vida a una muchacha poblana sometida a las rígidas normas de una familia conservadora.

Lo que comenzó como una relación profesional pronto se transformó en un romance fuera de la pantalla. Antes del estreno de la cinta, ambos decidieron casarse, y de esa unión nacieron Juan Carlos y Mauricio Bonet, quienes más tarde seguirían los pasos de sus padres en el mundo de la actuación.Sin embargo, la relación no estuvo exenta de conflictos.

Según información de Infobae, con el paso del tiempo, Bonet confesó que su matrimonio con Ferrara atravesaba momentos difíciles y que nunca lograron encontrar la estabilidad deseada. También circularon versiones que apuntaban a un supuesto rechazo por parte de la familia del actor hacia ella, situación que la habría hecho sentirse marginada en distintos ámbitos familiares.

El amor que surgió entre ambos actores durante el rodaje terminó convirtiéndose en una historia compleja, marcada por tensiones personales y diferencias irreconciliables. Tras el nacimiento de sus hijos, Alicia Bonet decidió alejarse de los reflectores para dedicarse por completo a su hogar, aunque finalmente el matrimonio llegó a su fin.

