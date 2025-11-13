¿Iván Cochegrus filtró audio de Silvia Pinal? El productor explota tras amenazas de demanda de las enfermeras

Luego de que se filtrara un audio donde Silvia Pinal sufre presunto maltrato, las ex enfermeras lanzaron un comunicado contra Iván Cochegrus y Efigenia Ramos, acusándolos de abuso de confianza y de difundir información privada. Pero Cochegrus no se quedó callado y respondió con todo. Aquí te contamos qué dijo y por qué Alejandra Guzmán está en medio del escándalo.

Mira: Silvia Pinal: vandalizan tumba de la diva del Cine de oro; denuncian saqueo y daños antes de su aniversario

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué decía el audio filtrado de Silvia Pinal y por qué causó polémica?

El audio que desató la tormenta muestra un momento incómodo en la vida de Silvia Pinal, ícono del cine mexicano. En la grabación que circuló en redes sociales se escucha a una enfermera regañando a la actriz con tono severo: “Usted, señora Pinal. Está hable y hable y los de al lado están durmiendo. Ya duérmase, por favor”, mientras la voz débil de Silvia responde con un “¿Qué?” seguido de una tos. El clip termina con la actriz diciendo resignada: “Bueno, buenas noches, nos vemos al rato”.

Este fragmento encendió las alarmas entre los fans y la opinión pública, quienes exigieron una investigación por presunto maltrato y negligencia en los últimos años de la Diva. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién grabó este audio y por qué salió a la luz justo ahora?

Te puede interesar: Stephanie Salas rompe el silencio tras audios de supuesto maltrato a Silvia Pinal ¿confirma que son reales?

Así se escucha el audio:

¿Qué dijo Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, sobre el presunto maltrato que sufrió la actriz?

Este material, considerado por muchos como evidencia de maltrato y negligencia a Silvia Pinal, fue confirmado como auténtico por Efigenia Ramos, quien trabajó más de 30 años junto a Pinal. Ramos explicó en entrevista con Sale el Sol que la grabación fue realizada en 2022 por otra enfermera que también laboraba en la casa de la actriz.

Efigenia Ramos “Esa noche estaban las dos enfermeras: la que estaba grabando y la que le estaba gritando. Yo me enteré hasta agosto de 2024 porque Sylvia (Pasquel) le pasó los audios a su hermana (Alejandra Guzmán). Resulta que su hermana sí se enojó mucho y fue y corrió a esta enfermera”

Según su versión, la mujer que grabó fue despedida por “floja”, y en venganza habría compartido el material con Sylvia Pasquel. Tras el incidente, la familia instaló cámaras de seguridad para monitorear el trato hacia la actriz, pero Efigenia lamentó que el audio saliera a la luz: “Si hay más material, que se denuncie formalmente y que se deje descansar a la señora Silvia”.

Silvia Pinal y Efigenia Ramos estado de salud / Instagram

¿Por qué las enfermeras quieren demandar a Iván Cochegrus y Efigenia Ramos tras el audio filtrado?

A raíz de la filtración del audio, las exenfermeras de Silvia Pinal emitieron un comunicado, difundido por el periodista Jorge Carbajal en el programa En shock, donde expresaron su rechazo a la difusión de los audios y advirtieron que podrían iniciar acciones legales contra Efigenia Ramos e Iván Cochegrus.

“Las enfermeras que cuidamos a la señora Silvia Pinal expresamos nuestro total rechazo a la difusión de audios e información privada que exhiben su vulnerabilidad y afectan su memoria, su dignidad y el respeto que merece como una de las máximas figuras del arte mexicano”, se lee en el texto.

Además, lamentaron que Ramos revelara públicamente el nombre de la enfermera que grabó el audio, asegurando que dicha persona actuó “con ética y buena fe” para proteger a la actriz. En el documento, también acusan directamente a Iván Cochegrus de haber filtrado el material con fines mediáticos:

“Se tiene conocimiento de que el señor Iván Alejandro Cochegrus Rivera fue quien filtró el audio a los medios de comunicación, con el objetivo de generar exposición mediática y mantenerse vigente públicamente”. Comunicado de las enfermeras

Las enfermeras incluso hablaron de “posibles delitos” por parte de ambos, mencionando actos de abuso de confianza, manipulación y explotación de la vulnerabilidad de la artista. Finalmente, hicieron un llamado a Alejandra Guzmán para que intervenga y ponga un alto a las declaraciones.

“Solicitamos respetuosamente a la señora Gabriela Alejandra Guzmán Pinal que instruya de manera directa al señor Iván Alejandro Cochegrus Rivera y a la señora Efigenia Ramos a abstenerse de seguir hablando o difundiendo información, audios o declaraciones sobre la vida privada de su madre”. Comunicado de las enfermeras

¿Cómo reaccionó Iván Cochegrus tras ser acusado de filtrar el audio de Silvia Pinal?

La respuesta del productor no tardó. En entrevista con Venga la alegría, Iván Cochegrus calificó el comunicado como absurdo y sin fundamentos. “Si ellas hicieron este comunicado, que a mí me parece muy ‘mafufo’, realmente un comunicado que no tiene ni pies ni cabeza… al parecer todos los enfermeros se unen a defender a Eunice para realmente apoyar lo que ella hizo”, expresó molesto.

Iván Cochegrus aseguró que jamás filtró el audio, y que el material únicamente estaba en manos de Sylvia Pasquel y de una enfermera identificada como Camila, a quien señala como la verdadera responsable de haber difundido la grabación.

Iván Cochegrus “Nunca pasaron esos audios por mí. Le llegaron directamente a Sylvia Pasquel, y ella me los mostró, jamás me los envió. Cuando le pregunté ‘¿Silvita, cómo salió esto?’, me dijo: ‘Iván, seguramente por medio de la enfermera’. La verdad es que hubo una enfermera que lo grabó, Camila, y otra que agredió verbalmente a la señora Pinal, que es Eunice”

Dicen que Ivan Cochegrus y Efigenia Ramos trataron mal a Silvia Pinal, pese a que aparentaban una gran amistad.

El amigo de la familia Pinal también lamentó que las exenfermeras intenten victimizarse y aseguró que él solo busca defender la memoria de la actriz. “A mí me duele que quieran manchar el nombre de Silvia Pinal. Yo la quise y la respeté como una madre. No me voy a quedar callado ante mentiras”, subrayó.

Hasta ahora, Silvia Pasquel y Alejandra Guzmán se han mantenido al margen de la polémica, sin emitir declaraciones públicas.