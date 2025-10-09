Reportan choque de pipa de gas en Tláhuac y fuga genera pánico entre las personas: ¿Se repite la historia?

Hace unas semanas, una trágica explosión de una pipa que transportaba gas en Iztapalapa, cobró la vida de más de 30 personas y otras más resultaron heridas. El país entero se llenó de luto ante el hecho.

El día de hoy, se reportó un nuevo accidente protagonizado por una pipa de gas, la cual, tuvo un accidente cuando circulaba por la Avenida Tláhuac. El momento generó pánico y miedo, ante la posibilidad de que se convirtiera en un escenario parecido al ocurrido en el puente de la Concordia, en Iztapalapa.

¿Cómo fue el accidente que sufrió una pipa de gas hoy 8 de octubre en Tláhuac?

Según información de TV Azteca, la fuga ocurrió luego de que la pipa, cargada al 7% de su capacidad, impactara con otro vehículo. De inmediato, elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil acudieron al lugar para cerrar la válvula de emergencia y acordonar la zona con apoyo del Personal Táctico Operativo.

La intervención oportuna de los servicios de emergencia evitó una situación de mayor riesgo para los habitantes y transeúntes de la zona. Este hecho se suma a otro incidente similar ocurrido la semana pasada en Circuito Interior, donde también se registró una fuga de gas en una pipa que fue rápidamente controlada.

En redes, señalan que la baja cantidad de gas con la que circulaba la pipa, evitó una tragedia, pues no contaba ni con la décima parte de su capacidad total.

Pipa de gas, accidente en Alcaldía Tláhuac / Redes sociales

¿Hay heridos por la fuga de una pipa de gas en Tláhuac?

A unos minutos de haberse generado el accidente entre la pipa de gas y un automóvil, los equipos de emergencia arribaron al lugar, luego de que varias personas alrededor se alejaran por el temor del evento.

Los servicios de emergencia lograron controlar la fuga de gas provocada por el choque de una pipa en avenida Tláhuac, a la altura de la colonia Santa Ana Poniente.

El incidente se produjo cerca de los pilares de la Línea 12 del Metro, sin dejar personas lesionadas ni afectaciones mayores.

¿Cuáles son las nuevas medidas para el transporte de hidrocarburos en la CDMX?

Ante la recurrencia de este tipo de accidentes, se anunció a finales de septiembre una serie de disposiciones enfocadas en regular de manera más estricta el transporte de hidrocarburos y materiales peligrosos en la capital.

Estas medidas incluyen límites de velocidad más estrictos, rutas prioritarias, carriles específicos, horarios limitados para la circulación, así como sanciones más severas para quienes incumplan las normativas.

