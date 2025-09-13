Amigas de Wendy Guevara en polémica por comentario sobre la explosión de pipa en Iztapalapa

En medio de la conmoción que sigue generando el caso de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, amigas de Wendy Guevara hacen un comentario que generó opiniones divididas en redes sociales.

Amigas de Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué dijeron las amigas de Wendy Guevara sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa?

Durante una transmisión en vivo, Evelyn ‘la Mamita’, gran amiga de Wendy Guevara, fue cuestionada sobre si podría donar piel para las víctimas de la explosión de gas en Iztapalapa, CDMX.

Ante esto, la creadora de contenido le comentó a su amiga Salma si podría donar el exceso de piel luego que perdió peso hace algunos meses. Incluso, pidió que la ayudaran a contactar a las personas afectadas.

“Búsquenos. Si conocen gente de Iztapalapa le damos piel de Salma, que un cirujano de fundaciones te contacte, gorda, y tu les des la piel” Evelyn, la Mamita

En respuesta a esto, Salma mencionó que ya había consultado con un par de doctores sobre esta posibilidad; mientras uno de los expertos le dijo que no era posible, el otro le mencionó que sí se podía. Para finalizar, Evelyn insistió en que un profesional las contactara para ver si esto realmente era posible.

Si bien sus palabras, aparentemente, tenían buena intención, dio mucho de qué hablar en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron sus intenciones de solidarizarse ante esta tragedia, mientras que otros consideraron que sus declaraciones eran una “broma de mal gusto”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“Eso no tiene gracia. Espero y jamás les llegué a suceder lo mismo”

“Una broma de mal gusto”

“Pero si no lo dijeron con mala intención”

“Todo con tal de llamar la atención”

“Quieren ayudar, ¿por qué tanta crítica?”

“No sé qué clase de cerebro tienen las personas que piensan que esto es en tono de burla”

“Qué bonito acto, donar la piel para las personas quemadas”

¿Qué pasó con la pipa de gas en Iztapalapa?

El pasado 10 de septiembre, alrededor de las 2:30 pm, una pipa de gas se volcó en el distribuidor vial Puente de la Concordia, en los límites entre Iztapalapa y Chalco. El incidente provocó que el vehículo, que transportaba cerca de 50 mil litros de gas, sufriera una fuga y posteriormente explotara.

Las llamas alcanzaron a muchas personas, quienes fueron trasladadas al hospital para su atención médica. Hasta hoy 13 de septiembre, se ha informado que, al menos, 11 personas han fallecido y 90 personas están lesionadas gravemente.

Uno de los casos más notorios en esta situación fue el de Alicia Matías Teodoro, una mujer que, al ver las llamas aproximarse, cubrió a su nieta, de pocos meses de nacida, con su cuerpo, lo que le provocó quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo.

Aunque fue atendida de manera inmediata, desafortunadamente, hace algunas horas se dio a conocer que había fallecido por la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento, se reportó una ruptura en un casquete (parte del contenedor) tras chocar con un objeto sólido, lo que ocasionó la fuga.

Explosión de pipa en Iztapalapa / Captura de pantalla

¿Se puede donar piel a las víctimas por la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa?

Hace algunos años, se dio a conocer que la Secretaría de Salud cuenta con un Banco de Piel y Tejidos, que forma parte del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Esta institución está capacitada para procesar piel humana y distribuirla a las clínicas con pacientes que tienen quemaduras graves.

“Se toma una tira de la capa superficial con menos de medio milímetro de grosor, (como el grosor de una hoja de papel de china), de las zonas no visibles del cuerpo (zona posterior), por lo que no se ven marcas o cambio de aspecto físico”, informó Francisco Martínez Flores, jefe de División del Banco de Piel y Tejidos del Instituto Nacional de Rehabilitación.

Debido a que la piel donada solo se usa como una especie de cubierta temporal, no se corre riesgo de algún rechazo por el receptor. Su función es acelerar la cicatrización, disminuir el dolor y mantener la temperatura del cuerpo.

Para mayor información sobre en qué lugares se puede donar piel, se debe mandar un correo al bancopiel@inr.gob.mx o visitar el sitio oficial del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

