Conductora se quitó la vida en plena transmisión en vivo, su historia conmocionó: “Niños y niñas veían la TV”

Pocas historias en televisión han impactado tanto como esta. Una famosa periodista se quitó la vida durante una transmisión en vivo, mientras millones de personas estaban a la expectativa de lo ocurrido. ¿Quién era y por qué lo hizo?

Silueta mujer y moño / Canva

¿Quién fue la reportera que se quitó la vida en plena transmisión en vivo?

La mañana del 15 de julio de 1974 quedó marcada como uno de los episodios más perturbadores en la historia de la televisión de Estados Unidos. Durante una transmisión en vivo del canal WXLT-TV de Sarasota, Florida, la periodista Christine Chubbuck sorprendió a la audiencia con una frase que heló a miles de espectadores.

Para continuar con las políticas del canal 40 de traerles lo último en sangre y sesos, verán otra primicia: un intento de su1c1d10. Christine Chubbuck

Segundos después, la conductora de 29 años tomó un revólver y se disparó detrás de una oreja frente a las cámaras. Aunque fue trasladada rápidamente a un hospital local, falleció horas más tarde. El hecho se convirtió en el primer y único su1c1d10 televisado en directo registrado en Estados Unidos.

La escena conmocionó a la ciudad de Sarasota y posteriormente a todo el país. Familias enteras presenciaron el momento sin imaginar que estaban viendo una tragedia real.

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La periodista Christine Chubbuck / Redes sociales

¿Por qué la periodista Christine Chubbuck se quitó la vida en pleno programa?

A sus 29 años Christine Chubbuck conducía un programa dominical de asuntos públicos en el actual WWSB/Canal 7 y recientemente había sido ascendida como directora de asuntos públicos de la estación.

Steve Newman, quien trabajó como productor del programa, recordó años después que la periodista atravesaba severos periodos depresivos:

“ Ella pudo haber tenido una enfermedad mental, pero ¿por qué tuvo que hacerlo así? Asustó a niños y familias que veían la tele en ese momento ”, dijo Newman en aquel momento.

Días antes del suicidio, la periodista habría dado señales alarmantes. El reportero Rob Smith contó al diario Herald Tribune que Christine le confesó haber comprado un revólver y mencionó la posibilidad de quitarse la vida en televisión. Aunque el comentario preocupó a sus compañeros, nadie imaginó que realmente llevaría a cabo el acto.

Tras el disparo, las autoridades encontraron un guion escrito por la propia presentadora, en el que había planeado toda la transmisión, incluido el reporte periodístico que debía emitirse después de su muerte. El documento describía incluso su supuesto traslado al hospital y el “ estado crítico ” en el que permanecería.

La cinta original del programa fue confiscada por la policía como parte de la investigación. Posteriormente fue entregada a la familia Chubbuck, que decidió destruirla para evitar su difusión.

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Christine Chubbuck / Redes sociales

¿Quién era Christine Chubbuck?

Christine Chubbuck desarrolló una carrera dentro del periodismo televisivo en una época en la que la presencia femenina en las redacciones y programas informativos todavía era limitada.

Se especializó en artes teatrales y comunicación, pero posteriormente complementó su formación en producción televisiva y periodismo, participando en proyectos de medios públicos y educativos.

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Así fue el espeluznante momento, se recomienda discreción: