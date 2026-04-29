Luis Gerardo Méndez abandona molesto una entrevista con reporteros, ¡todo por pregunta polémica! “Por eso”

El actor mexicano Luis Gerardo Méndez en una nueva polémica, tras un encuentro con medios que transcurría de manera normal, una pregunta relacionada con Gael García Bernal cambiaría el rumbo de la entrevista. ¿Por qué se molestó el intérprete? Aquí te contamos.

Luis Gerardo Méndez / Aristegui Noticias

¿Qué polémica reciente protagonizó el actor Gael García Bernal?

En un video que se viralizó en redes sociales hace más de una semana, aparece el actor Gael García Bernal dentro de un restaurante, donde se encontraba conviviendo con otras personas.

De pronto, un fan se acerca a su mesa y, mientras lo graba con su celular, intenta saludarlo. La incomodidad del actor no fue por el gesto en sí, sino por el hecho de ser grabado sin haber dado su autorización.“ ¿Cómo estás? Gusto en saludarte ”, le dijo el seguidor al intérprete.

Ante esto, la respuesta de Gael fue directa: cuestionó por qué lo estaba grabando y le pidió que en futuras ocasiones solicitara permiso antes de hacerlo, mostrando su evidente molestia: "¿ Por qué me estás grabando? A la próxima pregúntame antes” , señaló Gael.

El fan trató de explicar que su intención únicamente era saludarlo y demostrarle admiración. No obstante, desde el primer momento, el actor dejó en claro que no estaba de acuerdo con ser grabado sin previo consentimiento, desatando un enorme debate en redes. ¿Tú qué opinas?

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¿Por qué Luis Gerardo Méndez abandonó una entrevista con medios?

Durante un encuentro con medios, Luis Gerardo Méndez, protagonista de Mentiras, decidió terminar abruptamente una entrevista al negarse a responder una pregunta relacionada con una polémica.

El incidente ocurrió durante un evento al que acudió Méndez por las nominaciones de la serie Mentiras. En un inicio, el actor se mostró contento al hablar del éxito de la producción, pero una periodista terminaría con esa “calma”.

En relación con lo acontecido con Gael García y un fan, la reportera cuestionó a Luis Gerardo con lo siguiente:

“ Ustedes como artistas, ¿cómo ven o cómo ponen ese límite para que no rebasen esta privacidad de ustedes? ”, preguntó la periodista.

Méndez ignoró la pregunta, intentando seguir hablando de la serie Mentiras, motivo por el que se encontraba en dicho evento.

Yo estoy muy contento de estar aquí hablando de nuestra serie que nos tardamos más de seis años en hacer. Y pues porque estamos celebrando esto. Luis Gerardo Méndez

De manera inmediata, Luis Gerardo dio la media vuelta y se retiró, diciendo “Por eso”. Aunque no han habido más comentarios del actor sobre lo ocurrido en el encuentro con la prensa, muchos aseguran que su molestia se desató por dicha pregunta.

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¿Quién es Luis Gerardo Méndez y en qué películas participó?

Luis Gerardo Méndez es un actor, productor y guionista mexicano. Actualmente es una de las figuras más reconocidas del cine y la televisión en México en la última década.

Poco a poco fue construyendo su carrera en teatro, cine y televisión hasta consolidarse como protagonista en múltiples producciones exitosas. Aquí algunas de ellas:



Nosotros los nobles ,

, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas ,

, Tiempo compartido ,

, Half brothers.

También ha tenido gran éxito en series, especialmente en plataformas digitales:



Club de cuervos ,

, Narcos: México ,

, ¿Quién lo mató? y,

y, Mentiras.

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