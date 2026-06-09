Secuestro Roxana Guzmán: ¿Descubren el paradero de la periodista? Salen nuevos detalles a una semana del hecho

El secuestro de la periodista Roxana Guzmán continúa generando conmoción y diferentes manifestaciones en redes sociales, de quienes piden y desean se sepa el paradero de la comunicadora. A una semana del lamentable hecho, nuevas pistas del caso salen a la luz. ¿Qué se sabe actualmente?

¿Cómo fue secuestrada la periodista Roxana Guzmán? / Redes sociales

¿Cuándo y cómo fue el secuestro de la periodista Roxana Guzmán?

El secuestro de Roxana Guzmán Ramírez, que derivó en la hospitalización de su padre, en sucedió el pasado 2 de junio en Veracruz, mismo que se registró aproximadamente a las seis de la mañana, cuando un grupo de al menos tres hombres armados ingresó a su domicilio y la sacó por la fuerza.

Las investigaciones iniciales señalan que la comunicadora habría sido víctima de una privación ilegal de la libertad. Sin embargo, hasta el momento no se ha determinado quiénes serían los responsables ni cuáles habrían sido los motivos detrás de este hecho.

La propia madre de la periodista desaparecida pidió a todos a no detener la búsqueda de su hija, esperando que propio pueda tenerse más información de su paradero: “ No dejen de buscar a mi hija ”, señaló.

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⚠️ Estas son las últimas imágenes sobre el paradero de la periodista Roxana Guzmán, del portal Pulso Informativo.



Así se abrieron paso sujetos armados en su domicilio, en Nanchital, Veracruz, para secuestrarla.



Este es el México que en 9 días tendrá un Mundial de Futbol. pic.twitter.com/4ghLtw1uQX — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) June 2, 2026

¿Hay detenidos y nuevas pistas sobre el secuestro de Roxana Guzmán?

De acuerdo con información confirmada por autoridades ministeriales, fueron detenidos seis presuntos implicados en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán, como resultado de diversos operativos.

Entre los asegurados se encuentran:



Dos trabajadores petroleros,

un abogado y

un empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev) de Ixhuatlán del Sureste.

(Cobaev) de Ixhuatlán del Sureste. Además de otras dos personas cuya identidad no ha sido revelada.

Aunque las investigaciones continúan en curso, la Fiscalía sostiene que existen indicios suficientes para establecer una posible participación directa de los sospechosos en los hechos ocurridos la mañana del martes 2 de junio.

¿Quién es Roxana Guzmán, la periodista secuestrada? / Redes sociales

Según información de Excélsior, los detenidos ya fueron trasladados a un centro, para que el juez pueda tener las pruebas suficientes para definir su presunta culpabilidad:

Los detenidos fueron trasladados al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, donde un juez de control analiza los datos de prueba presentados por la Fiscalía, que incluyen análisis de videograbaciones, testimonios y geolocalización de dispositivos. Excélsior

Paralelamente, el gobierno estatal ha señalado que mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer completamente el caso.

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¿Quién es Roxana Guzmán y cuál es su trayectoria?

Roxana Guzmán Ramírez es una comunicadora veracruzana reconocida por encabezar el portal informativo Pulso informativo del Sureste. A través de las redes sociales de dicho medio, ha logrado reunir una comunidad de alrededor de 22 mil seguidores.

En el pasado, la periodista solicitó protección a las autoridades luego de denunciar presuntos actos de hostigamiento atribuidos a un funcionario público.

En el ámbito personal, estuvo casada con Carlos Fernández Escalante, quien, de acuerdo con diversos reportes, se desempeñaba en actividades relacionadas con el sector comercial.

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