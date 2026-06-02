Periodista fue secuestrada: FILTRAN VIDEO de sus últimos momentos antes de que se la llevaran

En abril, el secuestro de la periodista Shelly Renee Kittleson a plena luz del día encendió las alertas. Hoy, un nuevo caso en México vuelve a sacudir al gremio: Roxana Guzmán Ramírez fue privada de la libertad y hay un VIDEO que lo muestra todo. Las imágenes de sus últimos momentos ya circulan en redes. Lo que se ve es brutal: hombres armados, miedo y una escena que, hasta ahora, no tiene respuesta ni rastro claro de su paradero.

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¿Qué se sabe del secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz?

El secuestro de Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando al menos tres hombres armados irrumpieron directamente en su vivienda con un objetivo claro: llevarse a la comunicadora.

Tras el ataque, colegas periodistas de la región sur del estado comenzaron a alertar sobre la desaparición, exigiendo respuestas inmediatas. La preocupación creció aún más al confirmarse que, hasta el mediodía, su nombre no aparecía en el Registro Nacional de Detenciones (RND), lo que descarta, al menos oficialmente, que se trate de un operativo legal.

Las primeras líneas de investigación apuntan a una privación de la libertad, sin que hasta ahora haya claridad sobre quiénes estarían detrás de este hecho que sacudió al gremio periodístico.

El caso ha encendido las alarmas, ya que Veracruz es considerado uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, un contexto que vuelve aún más delicada la situación.

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¿Qué dicen las autoridades sobre la desaparición de Roxana Guzmán?

Ante la presión pública, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que ya abrió una carpeta de investigación por la privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán.

A través de un comunicado, la dependencia informó: “Se ha iniciado una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital”.

Además, reiteró que continuarán con las indagatorias hasta esclarecer el caso:

“La Fiscalía General del Estado reitera que las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley […] hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos”. Fiscalía General del Estado de Veracruz

Por su parte, la Comisión Estatal de Protección a Periodistas (CEAPP) condenó enérgicamente lo sucedido y confirmó que ya brinda apoyo a la familia de la comunicadora.

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VIDEO del secuestro de Roxana Guzmán: así fue captado el momento dentro de su casa en Veracruz

Tras darse a conocer el secuestro de Roxana Guzmán Ramírez en Veracruz, un video comenzó a circular y revela los últimos momentos de la periodista antes de ser privada de la libertad, generando indignación y preocupación en todo el país.

La periodista, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue sacada por la fuerza de su domicilio la mañana del 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz. Pero lo que más ha impactado es que todo quedó parcialmente grabado.

En las imágenes que ya circulan en redes sociales, se observa cómo un grupo de hombres encapuchados llega hasta su casa y comienza a golpear la puerta con un marro. Los golpes son insistentes y violentos, hasta que finalmente logran romper la entrada.

Dentro del domicilio, la tensión es evidente. Una persona intenta impedir el acceso y suplica que se retiren, pero uno de los agresores responde apuntando con un arma de fuego, obligándolo a apartarse. Minutos después, los hombres ubican a Roxana Guzmán y se la llevan contra su voluntad.

Ese momento, aunque breve, ha sido suficiente para desatar una ola de reacciones, pues se trata de los últimos instantes en los que fue vista antes de su desaparición.

Aquí el video: