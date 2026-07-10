Acusan a Pedrito Sola de acoso: Periodista señala que el conductor le aceptó una entrevista “en su cama”

El conductor de Ventaneando Pedro Sola vuelve a estar en el ojo del huracán. Apenas un día después de pedir disculpas por decir que le daban ganas de aventarle carne envenenada a los perros que se cuelan en tiendas y restaurantes, el también DJ enfrenta una acusación mucho más grave: el periodista Pavel Gaona lo señaló públicamente de haberlo acosado sexualmente en una fiesta y de insinuarle una cita en su cama, cuando intentaba entrevistarlo. La bomba cayó justo cuando Pedro trataba de reparar su imagen, y en redes ya nadie habla de otra cosa.

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Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola de los perros que desató la polémica?

Todo comenzó cuando Pati Chapoy, de vuelta en el foro de Ventaneando tras una ausencia que había preocupado al público, le preguntó a Pedro Sola cómo le había ido en su fin de semana. El conductor respondió que había estado tranquilo, salvo por un “coraje” que se le atravesó en una tienda: toparse con perros dentro del establecimiento.

Ahí fue cuando Pedro Sola soltó la frase que encendió la mecha. Contó que no soporta ver mascotas paseando por tiendas, supermercados o restaurantes, y admitió que le dan ganas de resolver el problema con algo drástico: aventarles un trozo de carne envenenada. Cuando Mónica Castañeda intentó frenarlo recordándole que nadie tiene derecho a quitarle la vida a un animal, el conductor no bajó el tono y remató con otra frase que remató la indignación en redes, en la que sugirió que a quienes llevan varias mascotas en carreola habría que “darles un balazo” a los dueños.

La reacción no se hizo esperar. Usuarios en redes sociales se dividieron y no salió bien librado.

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Pedro Sola desata polémica por comentarios contra personas con “perrhijos": “Ganas de carne envenenada” / YT: Ventaneando y redes sociales

¿Pedro Sola se disculpó por sus comentarios sobre los perros?

Ante la ola de críticas, Pedro Sola usó la emisión del miércoles 8 de julio de Ventaneando para ofrecer una disculpa pública. Reconoció que se equivocó al expresarse de esa manera y aseguró que no siente realmente lo que dijo. Explicó que, al no haber tenido mascotas, tardó en entender que los animales hoy ocupan un lugar central dentro de las familias, y admitió que hubo de su parte una falta de empatía que promete corregir educándose sobre el tema.

Sin embargo, la disculpa de Pedro Sola no logró apagar el incendio. Parte de la audiencia decidió darle el beneficio de la duda, pero otro sector consideró que sus palabras no fueron sinceras. Fue justo en ese ambiente de desconfianza donde apareció el testimonio que lo complicó aún más.

Yo siempre les he pedido a mis colaboradores que, si en algún momento se equivocan, tengan la valentía de reconocerlo y ofrecer una disculpa pública.



En ninguna de mis empresas está permitido el maltrato animal ni fomentar la violencia contra ningún ser vivo (los chairos no… https://t.co/67JDj2eenS pic.twitter.com/gw4tBokpuW — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 8, 2026

¿Pavel Gaona acusó a Pedro Sola de acoso sexual? Esto fue lo que contó

El periodista Pavel Gaona, conocido por sus videos sobre espectáculos y cultura pop, subió a su Instagram un storytime para explicar por qué no le cree las disculpas a Pedro Sola. Aclaró desde el inicio que no se trataba de una denuncia formal ni de un llamado a cancelarlo, sino de contar una experiencia personal que, según dijo, ya había compartido en 2023 y que en su momento retomaron varios medios.

Pavel Gaona “Quiero empezar este video diciendo que esto no es una denuncia ni tampoco un llamado al linchamiento o a la cancelación. Lo hago principalmente para argumentar por qué no le creo a sus disculpas sobre los perritos”.

Gaona relató que todo ocurrió en Halloween de 2017, durante una fiesta llamada ‘Bomba’, donde él y un amigo tenían el concepto de convertir a personajes de la farándula en DJs, y ese año le tocó el turno a Pedro Sola.

De acuerdo con Pavel, durante un encuentro en los camerinos presuntamente se tomó una fotografía con el conductor para las redes sociales del evento. Sin embargo, señaló que durante ese momento ocurrió una situación que le generó incomodidad.

“Pero lo que no se ve en la foto es que, al tener la espalda totalmente descubierta por el disfraz, él metió la mano hasta ahí, queriendo llegar hacia las nalgas”. Pavel Gaona

El periodista afirmó que decidió apartarse y que el incidente no pasó a mayores. Asimismo, reconoció que desconoce si Pedro Sola recuerda aquel momento.

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¿Pedro Sola le insinuó a Pavel Gaona una entrevista “en mi cama”? Así lo reveló el periodista

Según contó el creador de contenido, tiempo después de la fiesta en la que se encontró a Sola, trabajó en la revista Chilango y recibió la tarea de gestionar una entrevista con el conductor de TV Azteca. Gaona explicó que obtuvo el contacto de Pedro Sola a través de un amigo que había colaborado en el evento de Halloween y comenzó a coordinar la conversación por WhatsApp.

El periodista aseguró que, mientras organizaban la entrevista, preguntó dónde podría realizarse el encuentro. Fue entonces cuando, según su versión, recibió una respuesta que lo hizo cancelar la propuesta.

“Cuando ya estábamos cuadrando la entrevista y le pregunté dónde quería que fuera, él me contestó: ‘En mi casa, en mi cama’”. Pavel Gaona

Tras ese mensaje, Pavel explicó que decidió no continuar con la conversación y la entrevista nunca se concretó: “Ahí dejé de contestar y la entrevista, por supuesto, ya no se hizo”.

Pavel Gaona



De acuerdo con su testimonio, durante mucho tiempo minimizó lo ocurrido y prefirió dejar atrás la situación.

“Como que lo minimizas en tu cabeza y dices: ‘Ya pasó’”. Pavel Gaona

Finalmente, Pavel Gaona compartió su postura sobre la controversia y aseguró que, desde su perspectiva, este tipo de conductas responderían a una forma de pensar que Pedro Sola ha mantenido durante años.

Incluso recordó que el propio conductor atribuyó parte de sus comentarios a una cuestión generacional, por lo que consideró que algunas actitudes fueron normalizadas en la época en la que creció y se desarrolló profesionalmente. Pedro Sola no ha emitido una respuesta pública sobre estos señalamientos.

Así Pavel Gaona hablo sobre lo vivido con Pedro Sola: