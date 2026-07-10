¿Pedro Sola acusado de presunto maltrato a mujeres? Esto dicen tras polémica sobre los perros en ‘Ventaneando’

Nuevas acusaciones surgen en contra de Pedro Sola tras su desafortunado comentario sobre los perros en ‘Ventaneando’. Ahora, se reportó que, presuntamente, el conductor maltrataría a sus compañeras de trabajo. Según se dice, las afectadas planearían denunciarlo. Te contamos los detalles.

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Pedro Sola habla mal de los perros en Ventaneando / Redes sociales

¿Qué pasó con Pedro Sola y la polémica sobre los perros en ‘Ventaneando’?

Toda la controversia se suscitó el pasado lunes 6 de julio. Durante una emisión de ‘Ventaneando’, Pedro Sola se dijo harto de ver perros en tiendas o supermercados. Aseguró que esto era antihigiénico y tachó de ridículos a los dueños que llevan a sus mascotas en carreolas.

Lo más polémico fue cuando expresó su deseo de “aventar carne envenenada” a los animales y de lastimar a sus dueños. Como era de esperarse, sus declaraciones causaron gran indignación en redes sociales. Tanto internautas como diversas celebridades manifestaron su molestia ante la situación.

El también economista ofreció una disculpa poco después. Admitió que no comprendía el valor de las mascotas hoy en día y se justificó diciendo que ya era una persona mayor. Recordemos que el famoso tiene 79 años. También dejó claro que jamás dañaría a un ser vivo.

Su arrepentimiento no fue suficiente. Las críticas no cesan y se especula que, supuestamente, Sola podría ser despedido del programa a finales de año. Según se ha reportado, diversas marcas ya no quieren relacionarse con él y, si los ejecutivos no logran convencerlas de que se queden, le dirán adiós al presentador.

También se reporta que, aparentemente, intentarán calmar la polémica y mandarlo a clases de sensibilización, con la esperanza de que los malos comentarios y el “odio en redes sociales” se disipen.

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Pedro Sola ofrece disculpa pública / Redes sociales

¿Pedro Sola maltrata a sus compañeras de trabajo? Esto aseguran

Luego de que la dueña de ‘Pay de limón’, un perro con discapacidad que fue víctima del crimen, expusiera los presuntos malos tratos de Pedro Sola hacia el animal, otra grave acusación surge en contra del presentador.

De acuerdo con información del canal de YouTube de Kadri Paparazzi, supuestamente el conductor violentaría a las empleadas de su empresa. Según reportaron, les llegó el testimonio de presuntas víctimas que lo confirmarían.

“Pedrito, ¿te acuerdas de cuando llegaste al foro y dijiste que las de las redes sociales eran unas pen… y que ya te tenían hasta la madre? La becaria de redes sociales estaba allí y lo único que hiciste fue reírte más. ¿Te acuerdas de la chica a la que fuiste y le dijiste: ‘Ay, ¿por qué no me dijiste que estabas embarazada o es caca acumulada’?, ¿sí sabes lo que estás haciendo?”. Kadri Paparazzi

‘El Lobo’ aseguró que, presuntamente, las mujeres afectadas ya se estarían poniendo de acuerdo para denunciarlo: “El día de ayer me hablaron para comentarme todo esto, ¿qué haces con los reporteros?... ¿qué hay de esas notas, cuando te mandan la nota y dices: ‘¿Quién escribió esto? Es un pen…’ Sobre todo con las mujeres”, resaltó.

Finalizó diciendo que “nadie lo soporta en el foro” y que, probablemente, puedan mandar a alguien de “Recursos Humanos” para investigar las presuntas denuncias de las trabajadoras.

¿Qué ha dicho Pedro Sola sobre las acusaciones de presunto maltrato a las empleadas de ‘Ventaneando’?

Hasta el momento, Pedro Sola no se ha pronunciado ante las acusaciones de presunto maltrato. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se habla sobre malos tratos dentro de ‘Ventaneando’.

En su momento, Ernesto Hernández, exasistente de Pati Chapoy, quien es la titular de ‘Ventaneando’, contó para TVNotas que supuestamente fue agredido por la producción del programa. Sin embargo, el caso no llegó a RH debido al miedo que se vive dentro del foro.

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