Exhiben a Pedro Sola de presuntamente maltratar a Pay de limón tras polémica sobre perros: “Lo empujó”

Pedro Sola y sus polémicos comentarios sobre los perros en ‘Ventaneando’ siguen dando mucho de qué hablar. Y es que recientemente surgió el testimonio de una mujer asegurando que el conductor presuntamente maltrató a su mascota con discapacidad. Te contamos los detalles.

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Pedro Sola habló mal de los animales / Redes sociales

¿Qué pasará con Pedro Sola tras sus polémicos comentarios sobre los perros en ‘Ventaneando’?

La controversia comenzó a principios de semana. Durante una emisión de ‘Ventaneando’, Pedro Sola dijo detestar a los perros que entran a los restaurantes o supermercados. Incluso admitió que le gustaría “envenenar a los animales” y darles un “ba… a sus dueños”.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Los que llevan tres en una carreola dan ganas de darles un bala... a los dueños”, expresó.

En aquel momento, se justificó diciendo que era por una cuestión de higiene. Posteriormente, ofreció una disculpa pública. Aclaró que sus palabras no eran literales y que no comprendía el peso que tenía una mascota en las familias mexicanas. También dejó claro que jamás lastimaría a un animal.

Pese a eso, el asunto no ha hecho más que crecer. En primer lugar, la cuenta en X de Pati Chapoy, quien sonrió ante las palabras de Sola, fue suspendida. Por otra parte, diversos periodistas digitales han reportado que, presuntamente, el conductor tendría un pie fuera del vespertino de TV Azteca.

Supuestamente, lo sacarían del programa por unos días para que la situación se calme y presuntamente lo enviarían a clases de sensibilización. Aseguran que, si esto no funciona, lo despedirán a finales de año. Y es que, al parecer, muchas marcas relacionadas con mascotas presuntamente ya no quieren trabajar con ellos.

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Pedro Sola podría salir de Ventaneando por polémica con perros / Redes sociales

Pedro Sola maltrató a un perro con discapacidad, aseguran

En medio de toda la controversia, surgió el video de una mujer que asegura haber sido testigo de cómo presuntamente Pedro Sola habría maltratado a un animal con discapacidad. Según su testimonio, todo ocurrió hace ya poco más de 10 años.

La mujer junto a su mascota, de nombre ‘Pay de limón’, asistió a muchos programas, incluido ‘Ventaneando’, para contar la historia de vida del animal, quien fue víctima de la delincuencia organizada y quedó con graves daños físicos.

Mencionó que, mientras se encontraba en el foro, Sola presuntamente habría “empujado” a ‘Pay’ y exigió que lo alejaran de él. Señaló que, en ese momento, Chapoy tuvo un “momento de lucidez” y le dijo a su colega que no tratara así al animalito.

“Como ustedes saben, ‘Pay de limón’ fue víctima de la delincuencia organizada en 2011. Cuando lo rescatamos y su historia se hizo viral, nos invitaron a todos los programas. Entre todos esos programas, estaba ‘Ventaneando’ y, ¿qué creen? También estaba Pedro Sola. Jamás se me va a olvidar, cuando estábamos con ‘Pay’ en el foro, cómo lo empujó y dijo: ‘No, no, quítenme este perro de aquí’”. Dueña de Pay de limón

Reiteró que “le consta” el supuesto desprecio que Sola le tiene a los animales. También se dijo muy decepcionada de que Pati Chapoy no le pusiera un alto a las declaraciones que su compañero dio hace algunos días.

Dueña de ‘Pay de limón’ “Me siento sumamente triste. En ese momento dije: ‘El karma se le va a regresar’, y se le regresó hoy por todas las personas que estamos en contra de lo que usted dijo… Usted no siente amor por los perros. ¿Le vamos a creer que se arrepintió? No le creemos. Pedro Sola está incitando el odio”.

¿Cuál es la historia de ‘Pay de limón’, el perro al que habría maltratado Pedro Sola?

En 2011, el perro ‘Pay de limón’ fue rescatado en Zacatecas por Patricia Ruiz, colaboradora del centro ‘Milagros Caninos’. El animal fue torturado por un grupo criminal. Los delincuentes llegaron al punto de cortarle sus patas, razón por la que normalmente es transportado en carreola.

Fue encontrado con vida, pero con muchas heridas, en un basurero. En aquel entonces, solo tenía 10 meses de edad. Su historia de vida ha dado la vuelta al mundo. Incluso asistió a programas internacionales como un símbolo de valentía.

Sus cuidadores actuales lo describen como un ser “muy cariñoso” y con ganas de ser acariciado. Aunque le advierten a la gente que suele ser muy mordelón.

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