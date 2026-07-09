¿Pedro Sola sale de ‘Ventaneando’ por polémica con perros? Filtran fecha de su posible despido: VIDEO

Pedro Sola está en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones sobre los perros. Si bien el famoso ya ofreció una disculpa pública, empezó a circular que, presuntamente, sus acciones tendrían consecuencias graves. Entre ellas, un posible despido del programa ‘Ventaneando’. Te cotamos lo que se sabe.

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Pedro Sola hizo comentarios polémicos sobre los perros / Mezcalent

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros en ‘Ventaneando’?

Durante la emisión del pasado lunes 6 de julio del programa ‘Ventaneando’, Pedro Sola admitió que le molestaba la presencia de los perros en lugares concurridos como restaurantes o centros comerciales.

Dijo que era ridículo que hubiera gente que los paseara en “carreolas” y hasta expresó su deseo de “darles carne envenenada a los animales” y “darles un ba… a los dueños”. Si bien Mónica Castañeda le dijo que eso estaba mal, el conductor se justificó diciendo que era por una cuestión de higiene.

Sus palabras causaron polémica en redes sociales. Muchos internautas tacharon a Sola de ser un “peligro para los animales”. En tanto que celebridades como Pepillo Origel y Alfredo Adame no dudaron en criticarlo por sus declaraciones.

Tras esto, el también economista ofreció una disculpa pública. Indicó que sus comentarios nacieron “del enojo”. Aclaró que “sería incapaz de hacerle daño a un ser vivo” y aseguró no haber sido consciente del valor que las mascotas tienen actualmente.

“Obviamente yo soy incapaz de matar una mosca. Dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este… Yo jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota. Lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón. Siento una vergüenza enorme por lo que pasó y por lo que provoqué. Entiendan, también es la edad”, manifestó.

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Pedro Sola ofrece disculpa pública / Redes sociales

Pedro Sola con un pie fuera de ‘Ventaneando’, aseguran

En medio de todo esto, diversos periodistas digitales como Mich Rubalcava y Gabo Cuevas reportaron que, presuntamente, el lugar de Pedro Sola en ‘Ventaneando’ peligra a raíz de esta polémica.

Supuestamente, muchas marcas que venden productos para mascotas han decidido dejar de colaborar con el programa. Las empresas argumentarían que las palabras de Sola “no van con los valores que quieren mostrar en televisión”.

De acuerdo con Rubalcava, si la imagen de Pedro Sola no mejora en los últimos meses, lo despedirán presuntamente del vespertino a finales de año, más específicamente en diciembre. Por su parte, Cuevas informó que, antes de darle las “gracias”, presuntamente intentarán alejarlo de la pantalla unos días para que la situación se calme.

Este último reportó que, supuestamente, también obligarán al presentador a tomar clases de sensibilización para evitar que el asunto se vuelva a repetir. En caso de que las críticas sigan, considerarían sacarlo.

Hasta el momento, esta información no ha sido corroborada. Pedro sí estuvo presente en la más reciente transmisión de ‘Ventaneando’, pero ya no mencionó nada acerca de la controversia que enfrenta.

¿Cuándo fue el ingreso de Pedro Sola al programa ‘Ventaneando’?

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores titulares de Ventaneando. El presentador ha estado en este programa desde que comenzó en 1996. Es de los pocos que quedan del elenco original.

Hasta antes de la polémica con los perros, Pedro era muy querido por la gente, principalmente por sus descuidos en televisión abierta. Uno de los más recordados es cuando se equivocó con la marca de una mayonesa durante un spot en vivo.

Muchos también tienen en mente la vez que se comió una mosca por accidente. En aquel entonces, estaba bebiendo su café y, en cuanto notó que había ingerido al animal, comenzó a gritar como loco en plena transmisión.

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