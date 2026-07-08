Pedro Sola se disculpa en Ventaneando tras polémicas declaraciones sobre los perros: “También es la edad”: VIDEO

‘Ventaneando’ se encuentra en medio del escándalo. Y es que Pedro Sola, uno de sus titulares, expresó su deseo de querer envenenar a los perros. Por supuesto, esto causó mucha indignación en redes sociales. Algunos internautas hasta exigían su despido del vespertino.

A raíz de toda la controversia que se suscitó, Sola aprovechó una transmisión reciente del programa para ofrecer unas sinceras disculpas y explicar la razón de su comentario considerado por muchos como “desafortunado”. Te contamos todo lo que dijo.

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Pedro Sola ofrece disculpa pública / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola acerca de los perros?

A principios de semana, Pati Chapoy, quien causó preocupación en su momento por ausentarse de ‘Ventaneando’, le preguntó a Pedro Sola sobre su fin de semana. El conductor expresó que todo había sido tranquilo, a pesar del “coraje” que pasó en una tienda.

Según el también economista, se topó con perros, algo que le molesta. Y es que admitió que le enfurece ver a estos animales dentro de lugares públicos. Incluso manifestó su deseo de querer aventarles “carne envenenada”.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, expresó.

Si bien Mónica Castañeda le mencionó que nadie tiene derecho a matar un animal, Pedro reiteró que las mascotas podrían hacer sus necesidades dentro de los locales, algo que considera una falta de respeto para la gente.

“Los que llevan tres en una carreola dan ganas de darles un bala... a los dueños”. Pedro Sola

Sus comentarios fueron debatidos en redes sociales. Si bien algunos lo defenderon diciendo que simplemente fue una “expresión de enojo”, la mayoría se molestó y argumentó que Pedro podría ser un “peligro para los perrhijos”.

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Pedro Sola es criticado por hablar mal de los perros / Mezcalent

La disculpa de Pedro Sola por expresar que quería envenenar perros en Ventaneando

En la emisión de este miércoles 8 de julio de ‘Ventaneando’, Pedro Sola aprovechó para disculparse por sus declaraciones. El conductor admitió que había cometido un error al expresarse de esa forma sobre las mascotas.

“Cometí un error al expresar cosas que, al final de cuentas, no siento… Lamento haber hecho ese comentario. Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas han ocupado un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve. Es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión. Hasta el día de ayer, no había sido consciente. Lo siento”. Pedro Sola

Dijo que hubo una “falta de empatía de su parte” y prometió “educarse más sobre este tema y no cometer errores similares”. Finalmente, dejó claro que jamás atentaría contra la vida de los animales.

“Lo siento mucho. Obviamente yo soy incapaz de matar una mosca. Dices cosas sin pensar en un medio tan importante como este… Yo jamás le he hecho daño a nadie y mucho menos a una mascota. Lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón. Siento una vergüenza enorme por lo que pasó y por lo que provoqué. Entiendan, también es la edad”, concluyó.

Sus disculpas también fueron motivo de controversia. Mientras algunos decidieron “dejar pasar su error”, otros consideran que sus palabras no fueron sinceras y continúan criticándolo.

¿Quién es Pedro Sola, conductor de Ventaneando?

Pedro José Sola Murillo, mejor conocido como Pedro Sola, es un polémico conductor mexicano.

Tiene 79 años.

Estudió economía en su momento, pero no terminó la carrera.

Comenzó su paso en la televisión en 1996 al entrar a ‘Ventaneando’. Actualmente es uno de los titulares del programa.

También se le ha visto en otros proyectos como ¿Quién tiene estrella? y Tempranito.

Ha incursionado en el doblaje con la película Hotel Transilvania 3.

En 2020, hizo un cameo en ‘La casa de las flores’, serie de Netflix protagonizada por Verónica Castro.

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