¿La edad frenó a Pedro Sola? El conductor aclara por qué no volvió a viajar a Corea tras falla del avión

Vaya susto el que vivieron varios famosos en pleno vuelo rumbo a Corea, pero el que más dio de qué hablar fue Pedro Sola. Tras bajarse del avión por una falla, el conductor de Ventaneando dejó claro que no fue su edad la razón… sino algo que él mismo llamó “una señal”.

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Pedro Sola, posaría “sin nada” / Redes sociales y canva

¿Por qué Pedro Sola canceló su viaje a Corea tras la falla del avión y el aterrizaje de emergencia?

Pedro Sola se volvió tendencia luego de que el conductor explicara en Ventaneando los motivos por los que decidió no continuar con el trayecto al país asiático. El periodista fue invitado por una agencia de viajes para celebrar un aniversario, pero el itinerario dio un giro inesperado.

De acuerdo con Pedro Sola, todo marchaba con normalidad cuando abordaron el vuelo desde la Ciudad de México con escala en Monterrey. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder durante el trayecto.

“El sábado por la tarde me fui al aeropuerto porque íbamos a Corea con un grupo de influencers que nos invitó una agencia de viajes” Pedro Sola

El conductor detalló que, tras servir la cena, la tripulación actuó con rapidez al retirarla, lo que levantó sospechas. Poco después, un sobrecargo les informó que debían regresar debido a un problema en la aeronave.

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Vuelo de influencers a Corea cancelado

¿Qué falla sufrió el avión rumbo a Corea donde viajaba Pedro Sola con influencers?

El incidente del avión a Corea con influencers generó preocupación en redes sociales, ya que el problema fue más serio de lo que parecía. Pedro Sola explicó que el parabrisas de la aeronave se había dañado, lo que representaba un riesgo para todos los pasajeros.

“De repente sirvieron la cena y como que rápido la recogieron”, recordó el conductor, quien después fue notificado del motivo real del regreso.

Tras aterrizar nuevamente en México, el también analista financiero tomó una decisión tajante:

“Cuando bajamos a migración yo dije, ‘me voy’, fui a donde se reclaman las maletas y me fui a mi casa (...) yo ya no me pude dormir, estaba medio incómodo”. Pedro Sola

Mientras algunos viajeros decidieron continuar con el itinerario en otro avión, Pedro Sola prefirió no arriesgarse.

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Pedro Sola dejando el Aeropuerto

¿Pedro Sola rechazó viajar a Corea por su edad? Esto dijo el conductor de Ventaneando

Una de las dudas más comentadas en redes sociales fue si la edad Pedro Sola había sido un factor para cancelar el viaje a Corea. La amiga de Wendy Guevara, Vanessa labios 4k sugirieron que el conductor podría haberse sentido cansado por las largas horas de vuelo.

Sin embargo, él mismo desmintió esa versión de manera contundente. Pedro Sola dejó claro que su condición física no tuvo nada que ver y que, de hecho, estaba completamente preparado para realizar el viaje de ida y vuelta sin inconvenientes.

“Yo por si las dudas dije: ‘ya adiós’. Yo no me bajé porque sea una persona mayor, yo aguanto”. Pedro Sola

¿Pedro Sola rechazó volver a viajar a Corea por su edad?

¿Por qué Pedro Sola aseguró que la falla del avión rumbo a Corea fue “una señal”?

Pedro Sola fue más allá y reveló que interpretó lo sucedido como una advertencia. Para él, los problemas técnicos del avión y lo que ocurrió después no fueron coincidencia.

Pedro Sola “Lo que pasa es que esa es una señal, por alguna razón. Yo me subo al avión, voy y vengo. Yo hubiera aguantado perfecto llegar hasta allá, pero cómo que se descompone el avión, nunca me había pasado en la vida y dije ‘adiós’”.

Además, se dio a conocer que el segundo avión que transportaría a los pasajeros también presentó fallas, esta vez con el aire acondicionado, lo que reforzó la decisión de Pedro Sola de no continuar.

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¿Qué pasó con Wendy Guevara y los influencers que sí continuaron el viaje a Corea?

Pese al susto, algunos famosos sí siguieron adelante con el viaje Corea influencers y lograron llegar a su destino horas más tarde. Entre ellos destacan Wendy Guevara, Roger González, Vanessa Claudio, Lola Cortés y ‘La Bebeshita’. ¡Hasta el equipo de TVNotas!

Aunque varios decidieron regresar, otros aceptaron continuar, incluso algunos por compromiso con la agencia organizadora.

Así lo narró Pedro Sola: