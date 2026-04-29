¿Pedro Sola en modo fan? Se disfraza de icónica leyenda de la música y redes reaccionan: “Rifado mi tío”

El conductor del programa ‘Ventaneando’ Pedro Sola vive sin límites y a sus 79 años de edad compartió en sus redes sociales un video tras vestirse de un icónico cantante, el cual es considerado una leyenda de la música.

De manera humorística se vistió y hasta bailó como lo hacia el artista, pero ¿de qué cantante se trata y por qué se disfrazó? Acá te contamos los detalles.

Pedro Sola mostró afición por este cantante y leyenda de la música. / Foto: Redes sociales y canva.

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¿De qué icónica leyenda de la música se vistió Pedro Sola?

Pedro Sola subió un video en sus redes sociales donde se vistió de la estrella de la música Michael Jackson, cantante que es considerado como una icónica leyenda.

Con todo y el popular baile del rey del pop, el conductor de televisión compartió este momento y explicó las razones.

Portando la chaqueta roja con negro de cuero y sombrero similar al de su video musical “Thriller”, Pedro Sola dejó ver su fanatismo y declaró que se caracterizó del cantante por el estreno de la película biográfica “Michael”, que se encuentra actualmente en cines.

"¿Ya vieron la pelicula? ¿Qué les pareció?”. Pedro Sola.

Inmediatamente, las redes sociales sociales reaccionaron y llenaron de comentarios al conductor de televisión por este momento al disfrazarse de Michael Jackson:



“Y bailando de reversa. ¡Queremos ver la coreografía completa!”

“Tuviste que haber ido caracterizado ¡Luces súper bien”

“Tío Pedrito. ¡Me haces el día!“

“¡Ya dejó su otro baile y ahora será Thriller”

“¡Eres única tía Peter!“

“¡Amoooooo! Pedro Sola te queremos siempre“

“Rifado mi tío”.

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¿Quién es Pedro Sola?

Pedro Sola tiene actualmente 79 años de edad y ganó popularidad en el programa de chismes de televisión abierta ‘Ventaneando’, donde ha estado como conductor desde hace 30 años.

Antes de integrarse al programa que comparte coducción con Pati Chapoy, Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente, Sola trabajó como economista en varias dependencias federales. Cuenta con estudios de Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pedro Sola se ha mantenido en ‘Ventaneando’ desde su primera emisión. Gracias a su popularidad ha contado con campos en diferentes series de televisión y películas como ‘La casa de las flores’ y ‘Veinteañera, divorciada y fantástica’.

Pedro Sola se ha mantenido como conductor en el programa ‘Ventaneando’ desde su primera emisión. / Foto: YT / IG.

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¿Cuál fue la reciente polémica de Pedro Sola con Laura Zapata?

Recientemente, Pedro Sola vivió una polémica con la actriz Laura Zapata, quien compartió en sus redes sociales que no asistiría a una de las galas de ‘La casa de los famosos’, reality de Telemundo donde participó y fue expulsada.

El conductor de televisión le respondió a la villana de telenovelas y calificó el concurso como una “asquerosidad”. Esta reacción generó polémica y se hizo viral en redes sociales por la opinión que Sola dio del programa de televisión.

Para que te dejaste contratar amiga, yo ni muerto de hambre entraría a esa asquerosidad”. Pedro Sola.

Hasta el momento, Laura Zapata no se ha pronunciado por los comentarios de Pedro Sola, quien desprestigió al programa mencionando que jamás entraría el concurso como ella.