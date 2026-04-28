¿Alicia Villarreal enojada con Melenie? Así reacciono al saber que su hija celebró su cumple con Cruz ‘N’

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, dio mucho de qué hablar al celebrar su cumpleaños número 27 con Cruz ‘N’, expareja de su mamá y a quien la cantante denunció, entre otras cosas, por presunta violencia intrafamiliar. Tras muchos días de hermetismo, la intérprete de ‘Insensible a ti’ rompió el silencio ante lo ocurrido, ¿lo vio como una traición? Te contamos los detalles.

Alicia Villarreal / Mezcalent

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¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

En su momento, Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ protagonizaron uno de los matrimonios más estables del medio artístico. Se casaron en 2003 y tuvieron dos hijos en común. El productor aceptó a Melenie Carmona, hija de Alicia y Arturo Carmona, y durante años se mostraron como una familia feliz.

Todo cambió en 2025, cuando la cantante inició un proceso legal contra Cruz por violencia intrafamiliar. La celebridad argumenta que su ahora exesposo presuntamente le robó cosas y hasta intentó quitarle la vida. En ese mismo año, se divorciaron legalmente y ella comenzó a salir con Cibad Hernández.

De igual forma, en noviembre de ese año, el productor musical fue vinculado a proceso por el delito de violencia intrafamiliar. Podrá seguir su caso en libertad, con la condición de que no salga del país y que no se acerque a la artista.

En muchas ocasiones, Alicia ha declarado que no quiere involucrar a sus hijos en este asunto, por lo que les ha dado completa libertad de visitar a su papá. Al mismo tiempo, Melenie Carmona ha expresado abiertamente tener una postura neutral y que, pese a todo, le tiene un cariño especial a Cruz por todos los años que vivieron juntos.

El pasado 12 de abril, Melenie celebró su cumpleaños junto a Cruz. De acuerdo con Arturo Carmona, padre de la joven, solo Alicia fue la gran ausente en este evento: “Estuvo en casa de Cruz, ahí se festejó, estuvo la pareja de mi hija, sus hermanos, amigas y amigos muy cercanos y algunos primos también. La gente que es muy apegada y allegada en amistades a mi hija estuvo presente”, indicó Arturo.

Melenie Carmona y Cruz ‘N’. / Redes sociales

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Así reaccionó Alicia Villarreal al saber que su hija, Melenie, celebró su cumpleaños con Cruz ‘N’

En entrevista para ‘Ventaneando’, Alicia Villarreal señaló que Melenie Carmona tiene la total libertad de celebrar su cumpleaños donde desee. Sin mencionar nombres, relató que, en el pasado, tanto ella como Arturo se organizaban para hacerle dos fiestas, pero que actualmente las cosas han cambiado.

“Nosotros nos festejamos y nos vamos acomodando los días, como lo hemos hecho toda la vida. En este caso, ahora se hace en dos partes porque antes, a Melenie, su papá le hacía una fiesta y yo le hacía la fiesta a mi hija… Ahora, pues hace eso, va a comer con uno, va a comer con el otro y con la otra”. Alicia Villarreal

Aunque no quiso ahondar en detalles, muchos interpretaron sus declaraciones como una forma de decir que también pudo festejar a su hija. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

También aprovechó la conversación para dejar claro que seguirá con el proceso legal contra Cruz hasta las últimas consecuencias: “Me ha costado mucho dinero, esfuerzo, todo, pero yo me siento muy bien con eso. Es una cosa seria. Seguimos trabajando”, expresó, agradeciendo al público por el gran apoyo que le han dado.

¿Cómo es la relación entre Alicia Villarreal y su hija, Melenie Carmona?

Hasta antes del divorcio y problema legal con Cruz ‘N’, Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona tenían una excelente relación. Ambas participaron en la primera temporada de ‘Juego de voces’ y, tanto en entrevistas como en redes sociales, expresaban el gran amor que sentían la una por la otra.

Sin embargo, todo cambió en los últimos meses. Melenie dejó claro que no quería tomar partido en la polémica entre su mamá y el productor. La joven afirmó que, para ella, todo esto era muy difícil, pues le guarda un gran cariño a Cruz, a quien llegó a considerar como un segundo papá.

Aunado a todo esto, la hija de Arturo Carmona expresó no estar de acuerdo con la relación entre su madre y Cibad Hernández. Cree que el noviazgo se dio de manera apresurada y piensa que la cantante tuvo que darse un tiempo después del divorcio.

Alicia ha admitido públicamente que las cosas no están del todo bien con su hija. No obstante, asegura que no hay un distanciamiento como tal.

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