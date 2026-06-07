Melenie, hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal ¡salió con su domingo 7! Él está furioso y Cibad tiene todo que ver

¡Exclusiva TVNotas! Tras desmentir los rumores sobre su separación con Cibad Hernández, Alicia Villarreal vuelve a ser tema de conversación por el embarazo de su promogénita, Melenie Carmona. Arturo Carmona, padre de la joven, está sumamente molesto. ¡Salió con su domingo 7! Te contamos los detalles este domingo 7 de junio.

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Arturo Carmona enojado con Melenie Carmona / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el embarazo de Melenie Carmona?

Según nuestra fuente anónima, el embarazo de Melenie Carmona ha causado todo menos alegría en la familia. Y es que, Arturo Carmona considera que la joven todavía no está lista para ser madre y responsabiliza de todo a “las malas decisiones” de Alicia Villarreal.

Y es que, al parecer, Melenie ya se había ido a vivir con su novio desde antes de que el pleito legal entre Alicia y Cruz ‘N’ comenzara.

“Melenie está embarazada y Arturo Carmona está enca… Culpa a las malas decisiones de Alicia Villarreal y su galán, Cibad Hernández”. Fuente a TVNotas

Aunque no se ofrecieron más detalles, se mencionó que la joven estaría enojada con Cibad. Esto, debido a que, presuntamente, él habría sido quien comenzó a circular la información ante amigos y diversos medios de comunicación.

Cabe mencionar que, hasta el momento, ni Melenie, quien actualmente tiene 27 años, ni Alicia han querido dar algún tipo de declaración sobre este asunto, por lo que todo queda en calidad de especulación. Sin embargo, hace poco la propia cantante confesó estar lista para convertirse en abuela.

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El distanciamiento entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona

Hasta antes de 2025, Alicia Villarreal y su hija, Melenie, tenían una excelente relación. Incluso se las vio juntas en el reality ‘Juego de voces’. No obstante, todo cambió cuando la cantante inició un proceso legal contra su ahora exesposo, Cruz N, por presunta violencia.

En aquel entonces, la joven dijo no querer involucrarse en el tema, algo que Alicia no vio mal. Las cosas se fracturaron más luego del divorcio, en agosto de ese año. Y es que la cantante comenzó un romance con el influencer Cibad Hernández.

Melenie señaló que, a su parecer, el romance se dio rápido y su mamá no tomó en cuenta el dolor que tanto ella como sus hermanos estaban pasando. Recordemos que la joven no es hija biológica de Cruz, pero él la aceptó como si fuera suya. La propia Mel llegó a decir que tenía dos papás.

Por su parte, Alicia insiste en que la situación entre ellas ha sido algo complicada, pero que, al final del día, están relativamente bien.

Alicia Villarreal sería abuela / Mezcalent

¿Quién sería el padre del bebé que estaría esperando Melenie Carmona?

A finales de 2025, Melenie Carmona empezó a dar pistas sobre quién sería su pareja actual. La joven ha sido muy reacia a mostrar su cara, pero se ha dicho estar muy feliz. Al menos de forma oficial, se sabe que viven juntos desde hace algunos meses.

La joven ha sido muy clara al decir que su novio no pertenece al mundo artístico, por lo que ha pedido al público no preguntar más detalles sobre él.

“Mi pareja no pertenece al medio y no ha elegido formar parte de él. Les pido, por favor, respeto, especialmente hacia personas que no eligieron esta vida pública”, declaró.

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