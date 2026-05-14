¿Melenie Carmona ya no se esconde? Difunden imágenes de su novio y ella responde: “Pido de corazón respeto”

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, se ha dejado ver muy enamorada en más de una ocasión en redes sociales; sin embargo, nunca ha querido mostrar el rostro de su pareja; incluso ha dicho que prefiere mantener su relación fuera del ojo público.

Melenie Carmona es vista por primera vez con su pareja. / Foto: Redes sociales

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¿Qué piensa Melenie Carmona sobre su relación?

Melenie Carmona se ha mostrado reservada sobre la identidad de su pareja; sin embargo, a través de sus redes sociales comparte diversas dinámicas con su compañero, pues desde hace más de un año viven juntos.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la joven hija de Arturo Carmona aseguró que sí tenía planes de llegar al altar, pero por el momento estaban disfrutando de su presente.

“En 10 años me veo casada con el amor de mi vida. Con mis hijos y viviendo una vida tranquila. Me veo dedicándome 100% a mi familia, si Dios quiere. Siendo muy feliz”, dijo a través de sus historias de Instagram.

Melenie Carmona se sinceró sobre su futuro y cómo se ve en 10 años. / Redes sociales

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¿Quién es el novio de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

Fue a finales de 2025 cuando Melenie Carmona dio a conocer algunas imágenes de su pareja, pero en ninguna mostró su rostro, lo que desató teorías y rumores entre sus seguidores.

Sin embargo, ahora que han pasado algunos meses, un reciente video muestra a la pareja en una convivencia normal, pero no se dan a conocer detalles personales sobre el joven, quien tiene encantada a la joven desde hace tiempo.

“Todos los detalles que ha dado han sido lo mejor para mí. Lo que más valoro es que cada uno de los detalles vienen con mucho amor y pensando en lo que más me gusta y me hace feliz”, dijo Carmona sobre su novio al ser cuestionada en Instagram.

Festejo de Melenie Carmona junto a su pareja. / Redes sociales

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¿Por qué Melenie Carmona pidió respeto por su novio?

De acuerdo al reciente video difundido, la pareja fue captada en un reciente concierto de la cantante Alicia Villarreal con motivo del Día de las Madres.

En las imágenes se muestra a Melenie Carmona bajar por la parte trasera del escenario junto a un acompañante. Ambos se trasladan a uno de los camerinos de la intérprete y luego se ve al joven salir; sin embargo, su identidad aún no ha sido revelada y, de acuerdo con la joven, seguirá siendo una incógnita.

Ya no se esconde 😱 #TodoParaLaMujer revela fotos de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, junto a su pareja, desatando chisme y reacciones en redes sociales. pic.twitter.com/QjAJXwZuFA — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 14, 2026

Después de que el video circuló en redes sociales, Melenie Carmona compartió un comunicado en el que pidió respeto por su novio, pues aunque ella decidió tener una vida pública, su pareja prefiere estar fuera de los reflectores.

“Mi pareja no pertenece al medio y no ha elegido formar parte de él. Les pido, por favor, respeto, especialmente hacia personas que no eligieron esta vida pública”. Melenie Carmona

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