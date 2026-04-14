¿Alicia Villarreal olvida cumpleaños de Melenie Carmona, su hija? La señalan de omitirlo tras rumores de boda

La relación entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona ha estado envuelta en la polémica en fechas recientes, y es que el romance entre “la Güerita consentida” y Cibad Hernández parece ser motivo de distanciamiento familiar. Ahora, el cumpleaños de la joven pinta como un nuevo momento de controversia, ya que su mamá presuntamente no la felicitó. ¿Qué pasó exactamente?

Melenie Carmona rompió el silencio y se promulgo a favor de su madre la cantante Alicia Villarreal / Especial

¿Alicia Villarreal y Cibad Hernández se casaron en secreto?

La tarde noche del lunes 13 de abril, una fuente aseguró a TVNotas que Alicia Villarreal ya habría aceptado casarse con Cibad Hernández, y hasta fecha dio.

Según esta versión, la boda se realizaría de manera discreta el próximo 31 de agosto, fecha que coincide con el cumpleaños de la llamada “Güerita consentida”. Asimismo, se indicó que los hijos de la cantante ya están enterados, pero no estarían de acuerdo con la decisión.

Esto no resultaría inesperado, ya que Melenie Carmona, la hija mayor de Alicia, ha expresado en distintas ocasiones su desacuerdo con la relación, principalmente por lo rápido que avanzó.

Incluso, la joven ha manifestado su intención de tomar distancia de su madre, pues no desea seguir siendo vinculada por los medios ni por el público con esta situación. Ante esto, ¿qué pasó con el cumpleaños de la joven?

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Alicia Villarreal fue señalada por una supuesta infidelidad y Cibad Hernández rompió el silencio para aclarar los rumores. / Foto: Redes sociales

¿Por qué acusan a Alicia Villarreal de olvidar el cumpleaños de Melenie Carmonia?

El pasado 10 de abril, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, cumplió 27 años y, días después, compartió en redes sociales imágenes del festejo.

Sin embargo, usuarios notaron un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de cualquier mensaje de Alicia Villarreal, lo que reavivó versiones sobre tensiones familiares que se han venido comentando en meses recientes.

Entre los mensajes destacados que se encuentran en los comentarios, destacan el de su padre, Arturo Carmona, así como el de Cruz ‘N’, integrante de los Kumbia Kings y ex de Alicia:



Arturo Carmona: “ Te amo princesa hermosa!!! Orgulloso de ti mi amor ”, escribió el actor.

”, escribió el actor. Cruz ‘N': “ ¡Que el hombre de arriba te bendiga con muchos muchos más bebé! ”, compartió el músico.

La ausencia de Alicia Villarreal generó una ola de comentarios entre internautas, quienes cuestionaron por qué la intérprete no se pronunció públicamente en esta fecha:



“Yo nomas pregunto dónde está su madre”,

“Carmona y Cruz qué lindos, ¿y su mami?” y,

“Nada de Alicia Villarreal hoy”.

Ni Melenie ni Alicia Villarreal han hecho comentarios respecto a esta nueva polémica surgida en redes sociales.

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¿Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, tiene novio?

Algo que ha llamado la atención de los fans y seguidores de Melenie Carmona es su vida amorosa, puesto que la hija de Alicia Villarreal ha compartido imágenes acompañada de un hombre del que poco se sabe.

Hace un año aproximadamente compartió una foto con el misterioso hombre de espaldas. Ahora, en plena celebración de su cumpleaños 27, Melenie publicó una fotografía acompañada de su presunto novio, con quien se abrazaba.

Aunque no se sabe su identidad, ni se ha visto su rostro, presuntamente su relación ya llevarías varios meses o supuestamente superaría el año.

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