Alicia Villarreal y Cibad Hernández ¡Se casarán! Ya sabemos la fecha y cómo reaccionaron los hijos de la cantante

La vida amorosa de Alicia Villarreal sigue en el ojo del huracán. A menos de un año de haberse divorciado de Cruz ‘N’, con quien actualmente mantiene un proceso legal por presunta violencia familiar, circula que estaría próxima a casarse con su actual pareja, Cibad Hernández. ¡Te contamos los detalles en exclusiva!

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¿Qué se sabe sobre la presunta boda entre Cibad Hernández y Alicia Villarreal?

Hace unos momentos, una persona cercana a Alicia Villarreal y que optó por mantener el anonimato, reveló para TVNotas que la cantante ya aceptó casarse con Cibad Hernández.

Presuntamente, se casarían en secreto el próximo 31 de agosto, justo en el cumpleaños de la llamada ‘Güerita consentida’. También mencionó que los hijos ya saben la noticia y no están de acuerdo.

Esto último no sería una sorpresa. Al menos Melenie Carmona, primogénita de Alicia, ya ha dejado claro en varias ocasiones que no aprobaba la relación entre su mamá y el influencer, principalmente por la rapidez con la que se dio.

Incluso, la joven dijo que necesitaba distanciarse de Alicia, pues ya no quería que los medios o el público en general la involucraran en toda esta situación.

Recordemos que Alicia y Cibad anunciaron su relación a los pocos días de que ella se divorciara de Cruz N, tras más de 20 años juntos y dos hijos en común.

Alicia Villarreal y Cibad Hernández / Redes sociales

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¿Qué ha dicho Cibad Hernández sobre su boda con Alicia Villarreal?

Si bien Alicia Villarreal o Cibad Hernández no han hecho declaraciones oficiales sobre su presunta boda secreta, el influencer habló recientemente sobre la posibilidad de casarse con ella. Javier Ceriani, durante una entrevista que le realizó hace poco sobre el robo que sufrieron en Estados Unidos, le preguntó durante el viaje que realizaron por Europa hace algunos días.

Ceriani le dijo que, en Florencia (uno de los destinos que visitaron), se venden muy buenos anillos de compromiso. Si bien el periodista no aseguró nada y hasta presumió de tener una “muy buena imaginación”, llamó la atención que Cibad sonriera y simplemente comentara un “tal vez”.

En ese momento, sus palabras no tomaron relevancia. Sin embargo, ahora con la noticia de su presunto matrimonio, muchos se han comenzado a preguntar si realmente ya están próximos a casarse.

Pese a que no hay una postura oficial, los internautas ya han dado sus opiniones diversas. Algunos se alegraron de que Alicia “sea feliz” con alguien que parece “valer la pena”, mientras que otros consideran que se estaría casando muy pronto, principalmente con el hecho de que sus hijos aún no aceptan del todo al influencer.

¿Quién es Cibad Hernández y cómo comenzó su romance con Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es un influencer, abogado y coach de vida originario de Sinaloa. Es 11 años más joven que Alicia Villarreal y justamente su nombre comenzó a sonar aún más en redes sociales por su relación con la cantante.

Su noviazgo se dio a conocer a finales de agosto, justo unos días después de que ella finalizara su divorcio con Cruz N. Si bien se especuló que la relación pudo iniciar como una infidelidad. Cibad ha desmentido esto. Según su versión, todo comenzó como una amistad. Y es que él la apoyó después de que ella hiciera público el supuesto maltrato que vivió con su ex.

“Empezó una relación meramente amistosa hasta que llegó el momento que levanta la mano (la señal de auxilio). Fue cuando a mí me despierta esa sensación de protección. Fue hasta en Las Vegas cuando nos hicimos novios porque nos estuvimos frecuentando. Ella ya venía de un proceso de separación y tú tienes que seguir tu vida, tus sueños, trabajando, y eso es lo que ella hizo”, narró en una entrevista.

Por su parte, Alicia no ha querido dar muchas declaraciones sobre su nuevo romance. No obstante, las pocas veces que lo ha hecho, se dice estar muy feliz y enamorada.

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