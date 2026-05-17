Melenie Carmona asiste a terapia tras denuncia de su mamá, Alicia Villarreal, vs. Cruz ‘N’: “Absorbía mucho”

Mucho se ha dicho sobre la relación entre Alicia Villarreal y su primogénita, Melenie Carmona. Si bien en el pasado eran muy unidas, las cosas cambiaron a raíz de la denuncia que la cantante interpuso contra su ahora exesposo, Cruz ‘N’, a quien Melenie consideraba como “un segundo padre”.

Todo pareció empeorar después de que la llamada ‘Güerita consentida’ anunciara, a dos semanas de haberse divorciado oficialmente de Cruz, que estaba saliendo con Cibad Hernández, un creador de contenido 11 años menor que ella.

Ahora, la también hija de Arturo Carmona revela cómo se siente ante toda esta situación y la relación actual con su madre. Esto fue todo lo que dijo.

Melenie Carmona / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

En su momento, el matrimonio entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ fue considerado como uno de los más estables del medio artístico. Se casaron en 2003 y tuvieron dos hijos en común. El productor musical también aceptó a Melenie Carmona como si fuera suya.

A lo largo de los años, siempre se mostraron felices y enamorados, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras musicales. Todo cambió en 2025, cuando Alicia hizo una señal de auxilio durante un concierto.

Tras este acontecimiento, ella lo denunció por violencia intrafamiliar, robo e intento de feminicidio. Durante el proceso legal, la autoridad solo lo acusó de violencia. Actualmente, Cruz está vinculado a proceso en libertad, siempre y cuando cumpla con algunas condiciones, entre las que se incluye no acercarse a la víctima.

A la par de esto, Alicia y Cruz firmaron el divorcio en 2025. Según declaró la propia cantante, ya le había pedido la separación desde hacía años, pero él siempre se negaba o ponía trabas. Unas semanas después, la celebridad comenzó un romance con Cibad Hernández.

Mientras todo esto ocurría, Melenie fue muy criticada por mostrar una postura neutral y seguir conviviendo con Cruz, además de que ha dicho no estar totalmente de acuerdo con la relación entre su madre y Cibad por la rapidez con la que se dio.

Alicia Villarreal / Mezcalent

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Esto dijo Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, sobre los problemas familiares

En una reciente entrevista para un medio de circulación nacional, la hija de Alicia Villarreal dijo que, si bien su situación familiar no era fácil, estaba aprendiendo a lidiar con ello, principalmente con la ayuda de un terapeuta.

“Sí, sí hemos ido a terapia todos. Después de una ruptura familiar, nos han pedido un psicólogo y todo eso. Como hija mayor, siento que absorbía mucho de los problemas de mis papás sin que ellos se dieran cuenta ni que me lo dijeran ni nada de eso. Entonces, poco a poco he ido soltando eso”. Melenie Carmona

También aprovechó para dejar ver que ya tenía una relación cordial con Cibad Hernández, el nuevo novio de su mamá, y que no lo considera “una mala persona”.

“Yo quería darme mi espacio para procesar todo lo que estaba pasando. Las cosas se van a ir dando poco a poco. Yo no considero que sea mala persona. Tenemos una comunicación respetuosa”, expresó.

Finalmente, dijo que actualmente está muy feliz con su pareja, con quien podría casarse en algún momento: “Sí se ha platicado, todavía no sabemos cuándo, pero esperemos pronto”, concluyó.

Melenie Carmona / Mezcalent

¿Quién es Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

Melenie Carmona es hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona.

Actualmente tiene 27 años.

Es cantante e influencer.

Ha aparecido en las presentaciones de su mamá.

Participó en ‘Juego de voces’ junto a su mamá.

Actualmente vive con su pareja.

Tiene 579 mil seguidores en Instagram.

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