¿Alicia Villarreal está embarazada de Cibad Hernández? El influencer asegura: “No pediremos permiso”

Alicia Villarreal y Cibad Hernández sorprendieron una vez más al sincerarse sobre sus planes de hacer crecer la familia. Esto luego de que la cantante se volvió a reunir con sus hijos pese al supuesto distanciamiento tras denuncia contra Cruz Martínez.

Durante el festejo del Día de las Madres, se dio a conocer que la intérprete de “Te quedó grande la yegua” pasó tiempo con Melenie Carmona, quien anteriormente aseguró no estar de acuerdo con las nuevas decisiones de su mamá.

Su postura marcó un distanciamiento con Alicia Villarreal; incluso dejaron de compartir públicamente momentos juntas, por lo que su reciente aparición el 10 de mayo generó varias preguntas y se puso sobre la mesa la posibilidad de que la cantante le dé la bienvenida a un nuevo integrante en la familia.

Melenie Carmona volvió a pasar tiempo junto a su mamá en el Día de las Madres. / IG: @lavillarrealmx

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¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre la relación con sus hijos?

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, Alicia Villarreal compartió que ha tomado la decisión de ya no dar más declaraciones referentes a sus hijos, pues considera que, al ser una figura pública, es difícil que entiendan ciertas posturas.

“Quisiera ya no mencionar a mis hijos, ni hablar de mis hijos, porque la verdad hay cosas que yo no puedo estar aclarando ni diciendo. Yo llevo una buena relación con mis hijos, estoy bien con ellos. Ellos están guapos, están haciendo su trabajo, son unos chicos inteligentes que no nada más estudian, trabajan. Entonces ya no quiero caer en ese jueguito”. Alicia Villarreal

Además de dejar claro que la relación con sus hijos no es como se menciona en los medios de comunicación, señaló que prefiere dejarlos fuera de la disputa legal que enfrenta con Cruz Martínez desde principios de 2025 cuando denunció pública y legalmente al productor musical por violencia familiar. De acuerdo con la cantante fue agredida físicamente por su entonces pareja antes de un concierto, lo que la llevó a hacer una señal de auxilio arriba del escenario.

Alicia Villarreal se sincera sobre la relación con sus hijos. / Redes sociales

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¿Alicia Villarreal quiere un nuevo hijo tras reconciliación con Melenie Carmona?

Después de que Alicia Villarreal dejó claro que no busca seguir con los dimes y diretes sobre sus hijos, fue cuestionada sobre la posibilidad de tener un hijo con Cibad Hernández, con quien mantiene una historia desde hace meses.

Fiel a su estilo, la cantante dejó claro que ya no está dentro de sus planes embarazarse, pues anteriormente ya vivió la experiencia e incluso se encargó de cuidar a hijos que no fueron de sangre. ¡Ya cerró la fábrica!

“Yo ya terminé hace mucho, me aventé hasta unos hijos que no eran míos. Ya cerré la fábrica”. Alicia Villarreal

Aunque no hay planes de formar una familia, la cantante sí está considerando casarse con Cibad Hernández, quien también respondió al respecto al escuchar que Arturo Carmona está dispuesto a anular su matrimonio por la iglesia con la intérprete: “No no pediremos permiso”, sentenció.

Alicia Villarreal descarta tener un hijo con Cibad Hernández. / Captura de pantalla

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¿Qué pasará con su hija Melenie Carmona tras el reencuentro con Alicia Villarreal?

Debido a que su relación con Melenie Carmona se vio afectada tras su romance con Cibad Hernández, Alicia Villarreal cerró la entrevista compartiendo que tampoco hablará de ella, pese a todo lo que se dijo anteriormente.

“Yo no puedo hablar por ella, pero en el caso mío, sí quisiera la verdad evitarme hablar sobre mis hijos”, explicó.

De esa forma, Alicia Villarreal dejó claro que no tiene planes de formar una familia con Cibad Hernández, pero busca que la relación con sus hijos sea buena lejos de la opinión pública.

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Así lo dijo Alicia Villarreal: