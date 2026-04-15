¿Cruz ‘N’ se burla de Alicia Villarreal? Tras proceso legal en su contra, hace polémico comentario: “No pegan”

Cruz ‘N’ dio a conocer que fueron desestimados los cargos que presentó Alicia Villarreal en su contra, quién lo denunció por presunta violencia familiar (física, psicológica y patrimonial), intento de feminicidio y robo, ¿el músico se burló? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’? Él afirma que cargos no procedieron. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

Lo que comenzó como una relación que durante años se mantuvo lejos de la polémica, derivó en un proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ que inició públicamente en febrero de 2025. Ese mes, diversos medios reportaron que la intérprete habría sido hospitalizada tras una presunta agresión.

Días después, durante un concierto, realizó la señal internacional de auxilio por violencia y posteriormente acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León para denunciarlo por violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos. En ese momento, declaró que llevaba tiempo sufriendo maltrato.

En abril de 2025, se realizó la primera audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, sin que se dictaran medidas cautelares claras. En julio, Cruz ‘N’ no se presentó a una audiencia, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra; más adelante obtuvo un amparo que suspendió dicha orden. En agosto se formalizó el divorcio y, días después, la cantante anunció su relación con Cibad Hernández.

Finalmente, en noviembre de 2025, el productor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; continuará el proceso en libertad, con la prohibición de salir del país y de acercarse a Villarreal, mientras él informó que presentará una contrademanda por difamación

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Cruz ‘N’ reitera que denuncia de Alicia Villarreal fue desestimada. / Redes sociales

¿Qué dijo Cruz ‘N’ sobre los cargos en su contra?

En entrevista con Ventaneando, el productor musical Cruz ‘N, de nueva cuenta, dijo que los cargos en su contra fueron desestimados y reiteró que Alicia Villarreal está usando su ventaja de mujer en el caso de presunta violencia familiar.

“Imagínate una persona que hace señal y los cargos no pegan, igualmente, si es mujer y está usando su ventaja, se hablaron de tres cargos originalmente, ahora hablan de (uno)”, dijo Cruz ‘N’, pues el cargo que aún hay en su contra es el de violencia familiar y los dos restantes fueron desestimados.

No es la primera vez que el músico habla de su exesposa, pues anteriormente también la contrademandó por presunta difamación para poder recuperar su reputación.

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Cruz ‘N’ no asistió a la audiencia en el caso de Alicia Villarreal. / Redes sociales

¿Qué dijo la defensa de Alicia Villarreal?

Tras la audiencia del caso, Cruz ‘N’ no acudió y estuvo presente de manera virtual, el abogado de la cantante, Gerardo Rincón, destacó que sí hubo violencia e intento de feminicidio contra Alicia Villarreal, incluso señaló que el productor terminará en la cárcel.

“Sí hubo violencia, sí hubo feminicidio en grado de tentativa y el señor va a pagar tarde que temprano, una mujer violentada estuvo en peligro su vida y no se van a quedar así las cosas, el señor va a parar en la cárcel porque sí golpeó a Alicia, sí la intentó matar, la ahorcó, la golpeó, dejó marcas en el estómago y están los dictámenes médicos y las fotografías”, dijo Rincón.

Ante esto, Alicia Villarreal dijo: “Les recuerdo que hace más de un año estuvo en riesgo mi vida, estoy firme en lo que empecé hace más de un año”.

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