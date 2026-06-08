Lucía Méndez: Tras sufrir aparatosa caída en plena conferencia, ¿está grave de salud?: “No miden las consecuencias”

Días después de que Lucía Méndez sufrió una fuerte caída que hizo explotar las redes, la intérprete de “Una alma en pena” rompió el silencio sobre lo ocurrido y reveló si culpa a Alicia Villarreal tras el bochornoso momento en la conferencia de prensa.

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Lucía Méndez se sincera tras aparatosa caída junto a la prensa. / Redes soaciales

¿Cómo fue la caída de Lucía Méndez con la prensa?

Durante el jueves 4 de junio se viralizó un video en el que se aprecia a Lucía Méndez caer en medio del zafarrancho que armó la prensa luego de que Alicia Villarreal se viera envuelta en rumores de ruptura con Cibad Hernández.

En la grabación que circula en redes se ve que la intérprete de “Te quedó grande la yegua” buscar salir del lugar sin dar más declaraciones, cuando de pronto, se escucha un “Ayyyy” de fondo.

En ese momento, las cámaras del lugar enfocan a Lucía Méndez, quien aparece tirada, pero rápidamente se pone de pie y dice: "¡Cuidado!”. Algunos reporteros y personas presentes, como Alicia Villarreal, no se percataron de lo ocurrido, pues todo siguió igual.

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¿Cuál es el estado de salud de Lucía Méndez tras sufrir caída en conferencia?

De primer momento, Lucía Méndez y su equipo se mantuvieron en silencio sobre lo ocurrido; aunque en algunas grabaciones de lo ocurrido se pudo percibir que la cantante dice: “Me cayó alguien y me lastimó un poco la columna vertebral”.

En medio de las críticas a la prensa por su comportamiento, Lucía Menez rompió el silencio sobre lo ocurrido días atrás. “Fue un accidente, pero a veces los medios no miden consecuencias. Muchas veces quieren la nota y no les importa nada”, expresó.

Lucía Mendez tuvo lesión en la espalda tras caída con la prensa. / IG: @luciamendezof / @dulcelacantante

Respecto a su estado de salud, confesó que sí tiene una lesión en la espalda, pero aclaró que la caída no fue tan aparatosa como se llegó a mencionar, pues no cayó completamente al suelo.

“En el tumulto me empujaron, y no fue que caí al suelo, caí como en un escalón grande y exageraron que me caí al suelo, ya sabes cómo es. Sí me lastimé un poco la espalda y me tuvieron que poner cortisona”. Lucía Méndez

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¿Lucía Méndez culpa a Alicia Villarreal de su caída?

Pese a que Lucía Méndez ya sufrió una caída antes durante su show de vedette, la prensa relacionó lo ocurrido hace unos días con las declaraciones que busca la prensa sobre Alicia Villarreal.

Ante ello, la protagonista de “Vivianna” celebró que Alicia Villarreal le haya puesto un alto a la prensa, pues reconoció que es cansado que constantemente se le pregunte sobre su vida privada y sentimental con Cibad Hernández.

Por lo tanto, luego de que Lucía Méndez compartió el escenario con Alicia Villarreal, dejó clara su postura sobre la cantante, negando que sea su culpa que tras el zafarrancho haya caído.

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