Lucía Méndez rompe el silencio: esta es la razón por la que no perdona a Yuri desde hace 15 años

La guerra entre Lucía Méndez y Yuri sigue dando de qué hablar, y ahora la propia actriz decidió destapar la verdadera historia detrás de su distanciamiento. Durante años se dijo que todo comenzó por diferencias religiosas, pero Lucía aclaró que el origen real fue un comentario que la lastimó profundamente en uno de los momentos más dolorosos de su vida: el funeral de su madre.

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¿Por qué se pelearon Lucía Méndez y Yuri?

Durante una charla con Yordi Rosado en su canal de YouTube, Lucía Méndez contó que la versión religiosa que circuló durante años no fue el verdadero motivo de la ruptura con Yuri. Según explicó, el conflicto habría nacido de un comentario de Rodrigo, esposo de la cantante, sobre el parecido físico entre ella y la hija de Yuri, comentario que la actriz consideró fuera de lugar y agresivo, sobre todo por el momento tan sensible que estaba viviendo.

Antes de esta confesión, se manejaba la idea de que la pelea tenía que ver con la fe: Yuri es cristiana desde hace décadas, mientras que Lucía Méndez ha transitado por distintas etapas religiosas, pasando del catolicismo al cristianismo y de regreso al catolicismo. Se decía que la tensión creció cuando Lucía criticó a un pastor de su antigua congregación, algo que habría incomodado a Yuri. Sin embargo, para Lucía ese episodio fue solo la segunda parte de un conflicto que ya venía cargado de resentimiento.

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¿Qué dijo el esposo de Yuri sobre la hija de Lucía Méndez?

De acuerdo con el relato de la actriz, todo se desató cuando ella comentó frente a varios testigos que la hija de Yuri se parecía a ella cuando era niña, por sus ojos grandes. La respuesta de Rodrigo, según Lucía, fue tajante y despectiva.

“Le dije, Yuri, tu hija se parece mucho a cuando yo era niña, por mis ojos grandes. Entonces él voltea como enojado y me dice: no, mi hija no se parece a ti. Lo dijo fuerte, lo dijo de una manera despectiva. Ahí estaba mi hermana, estaba mi hermano Abraham, estaba toda la gente” Lucía Méndez

La actriz agregó que ese comentario le dolió especialmente porque ocurrió justo cuando su madre “estaba tendida”, es decir, recién había fallecido. Ese momento, según ella, marcó el inicio real de su distanciamiento con Yuri, mucho antes de que el tema religioso entrara en escena.

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¿Por qué Lucía Méndez irrumpió en una conferencia de prensa de Yuri?

El conflicto escaló tiempo después en un restaurante de San Ángel, en la Ciudad de México, donde Lucía y Yuri discutieron abiertamente sobre temas religiosos y sobre la figura de algunos pastores. Ese round terminó siendo apenas el preámbulo de un escándalo mayor que se desató en una conferencia de prensa de Yuri.

Según Lucía Méndez, Yuri la habría acusado públicamente de haber llegado “drogada y borracha” a un encuentro previo, algo que la actriz negó rotundamente y que la llevó a presentarse en la conferencia para exigir explicaciones frente a la prensa.

Lucía Méndez “Llegué a la conferencia y le dije: cuando te mentí, cuando llegué drogada o cuando llegué borracha, estás mintiendo, Yuri. Yo no vengo a insultar a nadie, yo a nadie insulté, borracha ni drogada. Están mintiendo. Yo realmente no vengo a armar una bronca, pero no iba a permitir que ella estuviera hablando así de mí”

La actriz también recordó que, en medio de la discusión, Yuri sacó a relucir el tema de sus cirugías estéticas, lo que subió aún más la tensión entre ambas frente a los medios presentes.

¿Cómo hicieron las paces Yuri y Lucía Méndez después de años de rivalidad?

Pese a la intensidad del conflicto, el paso del tiempo ayudó a que la situación cambiara. Lucía Méndez recordó que, tras el enfrentamiento público, Yuri comenzó a hacer comentarios sobre su apariencia física y sus cirugías estéticas, ataques que asegura no comprendía del todo.

Sin embargo, explicó que decidió no responder siguiendo el consejo de sus guías espirituales.

“Me dijeron: ‘Déjala, no le contestes, no la insultes, deja que las cosas sucedan’”. Lucía Méndez

Con el paso de los años, la tensión disminuyó hasta que ocurrió un acercamiento inesperado. Según contó la actriz, fue la periodista Adela Micha quien la contactó para informarle que Yuri quería pedirle perdón.