Lucía Méndez recuerda la vez que terminó cantando para el criminal Pablo Escobar sin saberlo: “Petrificada”

Además de ser una consagrada artista, Lucía Méndez ha sorprendido en más de una ocasión con sus inesperadas anécdotas. Una de las más recordadas es la que protagonizó con Madonna en uno de los conciertos de la “reina del pop”. En el que la cantante le habría pedido a la actriz que se pusiera de pie y esta última habría declinado la petición.

Sin embargo, también hizo público el alarmante momento que vivió hace años al cantar frente a uno de los narcotraficantes más temidos de Colombia sin saber de quién se trataba. La situación sorprendió a sus seguidores y, hasta el día de hoy, sigue generando impacto.

Lucia Méndez cantó para Pablo Escobar a inicios de su carrera. / Instagram

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¿Cómo llegó Lucía Méndez a cantar para Pablo Escobar?

Durante su participación en el programa de YouTube de Isabel Lascurain, Lucía Méndez recordó que la contrataron como a cualquier otra persona, por lo que nunca imaginó que se presentaría frente a Pablo Escobar.

Su contratación fue directa con Martha Pérez, su mamá, y desconocía que se trataba de un evento “privado”, lo que significó una mayor sorpresa. El día del show en Medellín, uno de los datos que le brincó de inmediato fue que en el lugar había solo 100 personas, pero una de ellas llamó su atención desde el primer momento.

“Veía a un señor gordito, uno llenito, con un armario muy bonito, que si yo movía las manos, él movía las manos; cantaba y cantaba, decía: ‘Salud’ y él: ‘Salud’. O sea, todo lo que yo decía, él lo hacía”, recordó.

Lucía Méndez nunca imaginó que estaba cantando frente a Pablo Escobar. / Redes sociales

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¿Cómo se dio cuenta Lucía Méndez de que se trataba de Pablo Escobar?

En uno de los cambios de vestuario, la mamá de Lucía Méndez se acercó y le dijo que el hombre que estaba sentado en los primeros lugares era Pablo Escobar. En ese momento, la cantante sintió un miedo terrible que describe como: “Estaba petrificada”.

Pese a que Lucía Méndez regresó al escenario, ya no se desenvolvió de la misma manera. Pero eso no fue todo, pues después del show, Pablo Escobar pidió hablar con ella, pues deseaba saludarla.

Al ver la preocupación de su hija, Martha Pérez accedió a hablar con Pablo Escobar, pero le pidió a Lucía Méndez que la dejara controlar la situación, instrucción que no dudó en acatar la cantante, quien momentos después se sorprendió al escuchar lo que pasaba.

Mamá de Lucía Méndez tenía miedo de lo que pudiera pasar con Pablo Escobar. / Instagram

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¿Qué le dijo Pablo Escobar a Lucía Méndez?

De acuerdo con Lucía Méndez, cuando Pablo Escobar entró al camerino, expresó la admiración que sentía por ella, a quien consideraba su “amor platónico”. “Me gusta mucho Tú o nadie, yo veo sus novelas”, recuerda Lucía que dijo.

Al no saber lo que pasaría, y tras tocarle una fibra sensible, su mamá dijo: “Acércate a Dios, Pablo”. Según Lucía, esas palabras bastaron para que al narcotraficante se le llenaran los ojos de lágrimas y respondiera: “Es una gran mujer, muy inteligente. Todo lo que me ha dicho me ha llegado profundamente al corazón”.

Esa conversación fue la única que sostuvieron con Pablo Escobar, pues nunca lo volvieron a ver, pero al otro día les mandó personal para que las llevara al aeropuerto y les mandó flores, asegurando que siempre sería su amigo. Lucía Méndez recuerda que ese episodio generó una crisis en su mamá , pues aunque accedió a hablar, tenía miedo de que su hija fuera perjudicada.

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