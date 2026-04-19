Lucía Méndez sigue en duelo; a casi tres meses de la muerte de Pedro Torres, revela que su hijo es quien peor está

A casi tres meses de la muerte de Pedro Torres, Lucía Méndez enfrenta un duelo silencioso y profundo. La actriz reconoce que el amor no se acaba, habla del dolor de su hijo y revela el homenaje que ya preparó para el productor que marcó su vida.

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¿De qué murió Pedro Torres? La verdad sobre su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Pedro Torres falleció el 30 de enero, a los 72 años, luego de enfrentar una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa que también padece Yolanda Andrade y que recientemente cobró la vida del actor Eric Dane.

La causa de la muerte de Pedro Torres fue la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), un padecimiento que afecta las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios del cuerpo. Conforme avanza la enfermedad, los músculos dejan de responder, generando debilidad progresiva, espasmos y, en etapas avanzadas, complicaciones respiratorias graves.

Pedro Torres recibió el diagnóstico en 2025 y, de acuerdo con el testimonio de Lucía Méndez, su deterioro fue rápido, doloroso y devastador. La noticia de su fallecimiento llegó apenas dos meses después de un rumor falso que circuló en redes sociales sobre su supuesta muerte.

En ese momento, la periodista Sofía Villalobos aclaró que Pedro estaba “luchando por su salud” y que se encontraba “bien”, desmintiendo versiones alarmistas. Sin embargo, el estado de salud del productor se complicó en cuestión de semanas hasta su lamentable fallecimiento.

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Con esta imagen causaron controversia: Lucía Méndez fotografiando a su hijo Pedro Antonio con el ataúd. / Foto: Liliana Carpio y Alejandro Isunza/TVNotas

¿Cómo ha vivido su hijo el duelo tras la muerte de Pedro Torres? Así enfrenta la pérdida familiar

Para Lucía Méndez , el golpe no solo fue perder a su expareja, sino ser testigo de un deterioro acelerado que la dejó marcada.

“El duelo ha sido difícil, pero fue más difícil verlo apagarse”, confesó, dejando al descubierto una de las etapas más dolorosas de su vida reciente.

Más allá de su propio dolor, Lucía Méndez reconoce que quien más ha resentido la ausencia de Pedro Torres es su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez, quien siguió los pasos de su padre en el mundo de la producción.

“A veces está bien, a veces está mal; a veces no quiere comer…”, reveló la actriz con total franqueza. Sin embargo, destacó el papel fundamental de su nuera María José, quien ha sido un soporte clave durante este proceso: “Lo cuida y le da vitaminas”.

Lucía ha insistido en que, pese a los altibajos emocionales, su hijo ha encontrado contención familiar para atravesar el duelo, un proceso que ha unido aún más a la familia tras la pérdida del productor.

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Pedro Torres Jr. habla del estado de salud de su papá. / Redes sociales

¿Qué homenaje le hará Lucía Méndez a Pedro Torres en GranDiosas? La emotiva despedida en el escenario

Para Lucía Méndez, recordar a Pedro Torres no será solo un acto privado. La actriz ya tiene claro cómo lo mantendrá vivo en uno de los espacios más importantes de su vida: el escenario.

Actualmente parte del espectáculo GranDiosas, Lucía confesó que cada interpretación de uno de sus temas más emblemáticos tendrá un significado especial.

“Ahora que estoy en el show de GranDiosas, cada vez que cante ‘La que más te ha querido’ se la voy a dedicar a él”, reveló en una entrevista para Imagen TV. Lucía Méndez

Además, aseguró que tras el fallecimiento de su exesposo ha experimentado una fortaleza espiritual inesperada. “No le tengo miedo a la muerte porque sé que me voy a ir con Diosito; eso me da fortaleza, mi fe en Dios”, expresó.

¿Cómo fue la historia de amor entre Lucía Méndez y Pedro Torres?

La historia de Lucía Méndez y Pedro Torres comenzó en la década de los 80, cuando ella era considerada la “Reina de las telenovelas” y él consolidaba su prestigio como productor. Se casaron en 1988, en una boda que paralizó al país y acaparó titulares en todos los medios.

Ese mismo año nació su único hijo en común, Pedro Antonio. Sin embargo, el matrimonio terminó en 1996. A diferencia de otros romances del medio, su separación no estuvo marcada por escándalos de infidelidad o violencia, sino por el desgaste natural y diferencias de personalidad.

Tras el divorcio, mantuvieron una relación cordial y una amistad basada en el bienestar de su hijo. Lucía Méndez siempre habló de Pedro Torres con respeto y cariño, por lo que no sorprendió que fuera una de las primeras figuras en reaccionar públicamente a su fallecimiento.

Así fue la relación entre Lucía Méndez y Pedro Torres / Instagram

¿Quién fue Pedro Torres? Trayectoria, éxitos y por qué marcó la televisión mexicana

Pedro Torres fue un productor, director y creador de contenido que dejó huella en la televisión mexicana. Durante años colaboró con Televisa, encabezando proyectos que redefinieron la programación nacional.

Entre sus producciones más exitosas se encuentran “Big Brother” y “Mujeres asesinas”, contenidos que marcaron época y lo consolidaron como una de las mentes más influyentes del entretenimiento.

Además, fue clave en la industria musical al producir y dirigir videos para artistas como Luis Miguel, Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, siendo responsable de crear la imagen visual de etapas inolvidables en sus carreras, incluyendo el icónico video de “La incondicional”.

En el terreno personal, su historia con Lucía Méndez lo convirtió en una figura constante del espectáculo mexicano durante décadas, incluso después de su separación.