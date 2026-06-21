Así fue el momento en que Yuri rechazó al futbolista Pelé: “Me echaba el perro”, reveló

Después de que se especuló que Yuri estaría en una supuesta crisis matrimonial, la intérprete de “Detrás de mi ventana” confesó el momento en que Pelé le confesó su amor, pero ella lo rechazó.

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Yuri asegura que Pelé estuvo interesada en ella. / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en que Yuri rechazó al futbolista Pelé?

En medio del Mundial 2026, la cantante Yuri reveló que en el pasado el futbolista Pelé intentó tener una relación con ella, pues le “echaba los perros”, pero ella no se interesó pese a los buenos tratos que tenía.

“Uno que quería ser mi novio y yo no quise fue Pelé. Cuando me fui a Brasil, me echaba el perro. Dije ‘no’, está muy lejos, futbolista, amoroso, tipazo, superasí, te trataba superbién, pero no empatamos. No pudimos”, contó Yuri.

Su confesión generó revuelo en redes y los comentarios no se hicieron esperar, incluso hubo quienes compararon su testimonio con las anécdotas de Martha Higareda con Yordi Rosado. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Te lo juro, Yordi, que así pasó”, “No lo sé, Rick” y “Sabía ser amable el rey Pelé”.

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¿Quién era Pelé, el futbolista que habría estado interesado en Yuri?

Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, fue uno de los futbolistas más importantes de Brasil y el mundo, pues en vida logró ganar el Mundial en tres ocasiones.

La mayoria de su trayectoria estuvo en el club deportivo Santos, pero en 1974 decidió emprender rumbo a Estados Unidos, donde jugó en el New York Cosmos.

En el ámbito internacional, hizo historia en tres ocasiones distintas, incluso es el único futbolista en acumular tres títulos de Copa del Mundo, siendo uno de sus mejores en el deporte.

Después de una larga lucha contra el cáncer de colon, Pelé falleció el 29 de diciembre de 2022 en Sao Paulo, Brasil, dejando un legado indiscutible en el fútbol, siendo considerado un futbolista legendario.

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Pelé habría estado interesado en Yuri / Instagram

¿Quiénes han sido las parejas sentimentales de Yuri?

A lo largo de su trayectoria, Yuri protagonizó algunos romances que acapararon el ojo público. Principalmente, durante su juventud, fue relacionada con Chayanne, Luis Miguel, Sergio Mayer, Alejandro Ibarra, entre otros.

Sin embargo, se sabe que antes de su actual matrimonio con Rodrigo Espinoza, estuvo casada con Fernando Iriarte, pero su matrimonio duró poco, ya que a los 3 años se divorciaron. Actualmente, tiene una sólido relación y es mamá de Camila.

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