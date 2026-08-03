¡Confirman que hubo más que un shippeo entre Daniela Parra y Pablo Villagrán! “Sí se hacían piojito”, revelan

Entre Daniela Parra y Pablo Villagrán, de MasterChef 24/7, sí hubo más que un shippeo, esto de acuerdo con lo que nos contó Emmanuel Chiang, su excompañero del reality, quien nos confirmó que los jóvenes “sí se hacían piojito”.

Daniela Parra en Masterchef 24/7 / Redes sociales

¿Por qué shippearon a Pablo Villagrán y a Daniela Parra en Masterchef 24/7?

Recordemos que hace unas semanas, Daniela Parra y Pablo Villagrán se volvieron tendencia al ser shippeados (relacionados románticamente) por el mismo público, quienes especularon sobre la posibilidad de que entre los 2 hubiera algo más allá de una simple amistad.

Aunque tras la salida del guatemalteco, en junio pasado, la marea se calmó drásticamente, hace unos días la bomba volvió a estallar, luego de que Claudia, compañera de ambos, mencionara en un momento de ira que supuestamente ellos dormían y hasta se bañaban juntos, para luego decir que esto último lo inventó, comentarios que los internautas no creyeron y volvieron a pensar que hubo un supuesto ‘romance oculto’.

Incluso el público mencionó que, antes de la salida de Pablo, veían a Daniela alegre o con ganas de generar contenido; sin embargo, ahora la perciben apagada y con una mala ‘rachita’. Recordemos que ya se peleó con sus amigas, no ha tenido buenos comentarios de sus platillos y ha dicho: “Quiero tirar la toalla”.

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¿Qué dijo Emmanuel Chiang, exparticipante de MasterChef 24/7, sobre Daniela Parra y Pablo Villagrán?

Por ello, le preguntamos a Emmanuel Chiang su opinión: “Nunca los vi dándose un beso, agarrándose de la mano o bañándose juntos. Pablo estuvo en otro baño. No sé si Dani en algún momento se fue a bañar allá. Por mi parte, jamás los vi meterse a la misma regadera. Eso no lo puedo asegurar. Claudia lo dijo por enojo”.

El atleta confesó sentir la vibra de Parra y Villagrán. “En cuanto a la relación, yo digo que sí se gustaban. No sé si había atracción, química, física o algo. ¡Era muy obvio! Lo que se ve no se pregunta ni se juzga. Su química era más que la que todos nos teníamos”.

Y externó que, ante sus ojos, los comportamientos de sus compañeros no fueron los adecuados. “Les seré muy honesto. Al ver que Pablo y Dani estaban en la misma cama sin hacer nada y únicamente acostados, me hubiera enojado y no estaría contento si ella fuera mi novia. Definitivamente no estaría cómodo, ni feliz al ver que un wey le está haciendo piojito. Se tiene que ser fuerte, leal, y fiel a uno y a la pareja para no caer”.

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¿Daniela Parra, fue novia de Pablo Villagrán en MasterChef 24/7? / Redes sociales

¿Emmanuel Ching evitó que Pablo Villagrán y Daniela Parra no estuvieran juntos en Masterchef 24/7?

Emmanuel Chiang intentó evitar un problema entre Pablo y su novia, en ese entonces, Marianela Rodríguez. “Con Pablo sí hablé, por el hecho de que siempre tuvimos muy buena relación. El día en que salió el shippeo entre ellos y él se molestó, le dije: ‘La neta, wey, siento que la estás regando. No estés tanto con ella. Si te acuestas o hacen todo juntos, se puede malinterpretar. No se tienen que dar un beso para saber que hay química entre ustedes’”.

Al ver que Pablo no siguió sus consejos de amigo, prefirió dejar las cosas por la paz. “También le comenté: ‘Si te interesa tu novia, cambia ese pedo. No está chido y, además, ella (Daniela) también tiene novio’. Él me respondió: ‘Lo haré’. Después de eso, ya no me metí. Con Daniela nunca quise hablar, porque ella dijo que estaba enamorada de su novio (Diego Hopster)”.

Chiang imaginó que Diego Hopster reaccionaría de otra manera al ver las acciones de su novia. “Incluso cuando llegó el novio de Dani, dije: ‘Le va a reclamar durísimo’, y más al ver que ella se seguía poniendo los suéteres de Pablo. Si yo hubiera sido él, ni siquiera habría asistido al programa. Luego, el wey dijo: ‘Mi amor, te amo’. Todos nos quedamos con el ojo cuadrado. Si ellos se entienden así, no somos nadie para juzgar”.

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Daniela Parra y Pablo Villagrán entraron con pareja a Masterchef 24/7 / Archivo TVNotas, cortesía de TV azteca, IG @masterchefmx y redes sociales

¿Cómo era la relación de Pablo Villagrán y Daniela Parra, según Emmanuel Chiang?

El exparticipante confirmó que Daniela y Pablo se hacían cariñitos. “A veces, Pablo se iba a la cama de Dani. Es coqueto. No se ponían de cucharita ni se abrazaban, pero sí se hacían piojito. Tal vez estoy mal con mis pensamientos. Por ejemplo, si tuviera una pareja afuera, no me hubiera ido a la cama de Ixdit (Vega, otra participante). A nuestra edad hay cosas muy lógicas, sabemos que podemos hacer alguna tontería, sin hacerla”.

El exparticipante del reality insistió en la química que había entre Parra y Villagrán: “Daniela dijo: ‘Pablo y yo nos veíamos y ya sabíamos de qué nos estábamos riendo o pensando’. Eso se da poca madre con tu pareja. No sé si haya cruda moral o arrepentimiento. Si lo llega a haber, darán la razón. Nunca lo aceptarán”.

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Daniela Parra manda contundente mensaje tras la salida de Pablo de MasterChef México. / Archivo TVNotas

¿Emmanuel Chiang tuvo romance con Ixdit Vega en Masterchef 24/7?

Por otro lado, platicó sobre la conexión amorosa que tuvo con su excompañera, Ixdit Vega. “Cada fin de semana le dejaba playeras mías. Le decía: ‘Para que te las pongas y te acuerdes de mí’, y lamentablemente el día de mi eliminación me las llevé para lavarlas el siguiente lunes (ríe). Creí que regresaría y no fue así. El exceso de autoconfianza me jugó chueco”.

Finalmente, habló del momento en el que hizo una cortina en su cama, junto a Ixdit. “Me imagino que la gente pensó cosas, pero no hicimos nada. No era secreto que dormíamos abrazados; sin embargo, cuando tapamos fue porque platicábamos de cosas muy personales, familiares y privadas. Obviamente la relación continuará afuera. No le pedí que fuera mi novia, para que no pensaran que entré a eso”.

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¿Emmanuel Chiang tuvo romance con Ixdit Vega en Masterchef 24/7? / Archivo TVNotas, cortesía de TV azteca, IG @masterchefmx y redes sociales

¿Qué opinó Claudia, compañera en Masterchef 24/7, sobre la relación de Pablo y Daniela?

Claudia no soportó que insinuaran que le gustaba Lancer y que había sido la culpable de que él y Michelle terminaran su relación

Aseguró: “ Escuchar lo que dice Dani de mí, junto con Michelle, cuando ya ni las pelo . No sé por qué están hablando tanto de mí... Luego Daniela, cuando se dormía, se bañaba y hacía todo con Pablo, ¿quién la juzgó?”.

. No sé por qué están hablando tanto de mí... Luego Daniela, cuando se dormía, se bañaba y hacía todo con Pablo, ¿quién la juzgó?”. Más tarde, en una de las entrevistas del mismo programa, se retractó: “Acostarse, sí, pero lo de bañarse solo lo inventé”.

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Claudia, de Masterchef 24/7, habla de Daniela Parra / Archivo TVNotas, cortesía de TV azteca, IG @masterchefmx y redes sociales

¿Daniela Parra no quiere continuar en Masterchef 24/7?

Luis le preguntó: “¿Quién sientes, de los que están aquí, que ya ocupa un lugar que no debería?”.

Daniela respondió: “Yo”.

Luis: “ No creo. Yo tengo un empate. Está entre Jazmín, tú (Daniela) y yo . Es que no somos favoritas de los chefs”.

. Es que no somos favoritas de los chefs”. Daniela: “Cero” (confirmó). Estoy dividida entre que quiero tirar la toalla, pero quiero seguir peleando. Solo que estoy muy cansada y agotada. Tengo un conflicto emocional grande”.

Recordemos que Daniela no ha tenido buena racha en la cocina. Hace unos días, la chef Zahie Téllez le dijo: “Recuerda que estás aquí porque tus compañeros hicieron que subieras (al balcón). No me queda claro que sea por méritos propios”.

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¿Daniela Parra quería abandonar Masterchef 24/7? / Archivo TVNotas, cortesía de TV azteca, IG @masterchefmx y redes sociales

¿Cómo reaccionó Diego Hopster, novio de Daniela Parra, sobre polémica con Pablo Villagrán?

“No ha sido fácil para mí. Nunca pensé que esto me fuera a representar alguna dificultad. Confío plenamente en Dani... Sí me dan celos al verlos juntos, pero conozco a mi güera . He tenido que hacer una tarea de retrospección, de que me han dado celos y cómo aprender a sobrellevarlos”.

. He tenido que hacer una tarea de retrospección, de que me han dado celos y cómo aprender a sobrellevarlos”. “Al principio sí decía: ‘Órale, ¿estos chavos qué hacían ahí?’ (ríe)”.

“Él podrá decir misa y hasta le podrá comentar abiertamente que le gusta... pero ya depende de mi Dani, si dice que sí o que no”.

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Daniela Parra y su novio llevan varios años juntos / Redes sociales

Marianela y Pablo Villagrán terminaron su relación y esto dijeron

Marianela



En junio pasado, antes de que saliera Pablo Villagrán

Tras la salida de Pablo, declaró en el pódcast Amigajeras: “Yo lo terminé. Y fue por muchas cosas, no solo por el reality”.

Pablo



Cuando salió, declaró: “Hablamos en general (Marianela y él), di mi punto de vista y ella dio su punto de vista. Vamos a estar pensando las situaciones . Quiero un tiempo para mí. Estamos dándonos un tiempo... Somos amigos con Daniela”.

. Quiero un tiempo para mí. Estamos dándonos un tiempo... Somos amigos con Daniela”. Sin embargo, Marianela lo terminó.

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