MasterChef México 24/7: ¿Quién fue el decimosegundo eliminado del reality HOY domingo 2 de agosto?

Este domingo 2 de agosto, MasterChef México 24/7 vivirá una nueva y decisiva gala de eliminación. Hasta ahora, 11 participantes han abandonado la competencia: 10 por decisión de los jueces y una más de manera voluntaria. Con el nivel de exigencia cada vez más alto, varios cocineros vuelven a estar en riesgo de colgar el mandil. ¿Quién se convirtió en el decimosegundo eliminado del reality? Te contamos todos los detalles.

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MasterChef México 24/7 se ha despedido de 11 participantes / Redes sociales

¿Quiénes son los cocineros que podrían salir de ‘MasterChef México 24/7’ HOY domingo 2 de agosto?

A lo largo de la semana, los concursantes de ‘MasterChef México 24/7’ tuvieron que enfrentar diversos retos para evitar el temido mandil negro. Desafortunadamente, no todos lo lograron. Estos son los participantes que están en riesgo de salir esta semana:



Luis

Michelle

Daniela

Carmen

Lancer

Jazmín

Julio

Ixdit

Recordemos que uno de ellos puede tener una ventaja en el reto de eliminación mediante los votos del público. Para ayudar a tu favorito, debes seguir los siguientes pasos:



Entras a la página de https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/vota/ Escoger a tu cocinero favorito. Recuerda que solo hay 10 votos disponibles al día. Dar clic en el botón “enviar votos” y listo.

¿Quiénes son los cocineros que han sido eliminados de ‘MasterChef México 24/7’?

Estos son los cocineros que han sido eliminados de ‘MasterChef México 24/7’:



Javier Lara “Chuleta Metalera”

Nash Jácome

Arturo Santillán

Lula Cruz

Ricardo Cendejas

Pablo Villagrán

Ismael “Perro del Mal”

Diego “Smi-Lee”

Camila Souza

Nora

Emmanuel

Hace algunas semanas, María del Carmen abandonó la competencia por temas de salud. Sus compañeros aseguraron que estaba embarazada. No obstante, eso no ha sido confirmado hasta el momento.

Emmanuel fue el decimoprimer eliminado.

El decimosgundo eliminado de ‘MasterChef México 24/7’ HOY domingo 26 de julio

El decimosegundo eliminado de MasterChef México 24/7 se conocerá este domingo. La gala de eliminación se transmitirá a las 8:00 p.m. por Azteca Uno y también estará disponible a través de Disney+.