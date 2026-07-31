La casa de los famosos México 2026: ¿Quién será el primer eliminado del reality? Así irían las votaciones

‘La casa de los famosos México 2026’ ya tiene a los primeros nominados de la temporada. Si bien hay ciertas tendencias sobre quién podría irse, hay mucha incertidumbre de por medio, principalmente por el duelo del robo de la salvación. Te contamos cómo irían las votaciones hasta el momento.

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Estos son los habitantes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la primera semana de ‘La casa de los famosos México’?

Actualmente hay siete nominados en ‘La casa de los famosos México 2025’; seis por decisión de los habitantes y uno por una dinámica realizada durante el estreno. Recordemos que Arantza Ruiz puso a Aldo Rendón en la placa tras recibir una llamada de Wendy Guevara.

Estas son las celebridades en riesgo de salir del reality:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana

Arantza Ruiz

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Cabe mencionar que Ruiz será la retadora de Fede Vigevani, líder de la semana, por la salvación. En caso de que la actriz gane el desafío, tendrá la oportunidad de salirse de la placa o salvar a alguno de sus compañeros en riesgo.

El duelo se llevará a cabo durante la gala de este viernes 31 de julio, a las 10 pm. Se podrá ver a través del Canal 5 y VIX, plataforma que también da acceso a la transmisión 24/7, así como a las pre y postgalas.

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Nominados de la primera semana de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Este habitante podría ser el primer eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de redes sociales, el programa ‘Vaya, vaya’ realizó una encuesta sobre la primera expulsión de ‘La casa de los famosos México 2026’. La pregunta fue simple: “¿Quién quieres que se quede?”. Los resultados son los siguientes hasta el momento:

Aldo Rendón : 34% de votos.

: 34% de votos. Memo Schutz: 28% de votos.

Yanet García: 9% de votos.

Mariana y Arantza Ruiz: 8% de votos.

Luis Chaparro: 7% de votos.

Ximena Herrera: 6% de votos.

Si la tendencia sigue así, todo indicaría que Ximena sería la primera expulsada del reality. Cabe destacar que esto no es algo oficial. Falta ver qué pasará tras el duelo por la salvación, además de que el eliminado oficial se dará a conocer hasta el próximo 2 de agosto, en la gala de eliminación.

¿Quién es Ximena Herrera, la posible primera habitante eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Carla Ximena Herrera Bowles, mejor conocida como Ximena Herrera, es una actriz, modelo y cantante originaria de Bolivia. Tiene 46 años y desde hace algunos años reside en México. Comenzó su carrera en 2004 y se le ha visto en diversos proyectos como:

Volverte a ver

Ni contigo ni sin ti

Mujeres de negro

Sin miedo a la verdad

La isla: Desafío extremo.

Mi camino es amarte

Fue la tercera revelada para ‘La casa de los famosos México 2026’. Estuvo casada con Alex Sirvent. Actualmente está soltera y no tiene hijos.

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