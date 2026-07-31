‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Quién ganó el primer duelo por la salvación? ¿Fede o Arantza?

Tras haber ganado el reto por el robo de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’, Arantza Ruiz enfrentará a Fede Vigevani, el líder de la semana, para quitarle este privilegio. Dicha ventaja permite sacar a un habitante o autosalvarte de la temida placa de nominación. Te contamos cómo fue y quién fue el ganador.

No te pierdas: La casa de los famosos México 2026: Filtran presunta lista de eliminados del reality; ¿quién llega a la final?

Arantza Ruiz retará a Fede Vigevani por la salvación / Redes sociales

¿Cómo fue el reto por el robo de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado jueves 30 de julio, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ se enfrentaron en una dinámica llamada ‘Apunta y gana’ para definir quién se convertiría en el retador de Fede Vigevani por el poder de la salvación.

El juego consistía en hacer el mayor puntaje posible lanzando una pelota en una alberca llena de agujeros con diferentes puntos. Los finalistas de cada cuarto fueron:

Cuarto Ibiza: Ernesto Laguardia.

Cuarto Malibu: Flor Vigna

Cuarto Tulum: Arantza Ruiz

La ganadora absoluta fue Arantza Ruiz, quien es una de las nominadas de la primera semana. Si es que llega a ganar, podrá salirse de la placa o salvar a alguno de los compañeros en riesgo. Recordemos que estos son los nominados actualmente:

Arantza Ruiz

Mariana

Aldo Rendón

Luis Chaparro

Yanet García

Ximena Herrera

Memo Schutz

No te pierdas: Cynthia Klitbo habla de su ruptura con Francisco Gattorno en ‘LCDLFMX 2026’: “Estaba destruida”

Reto por el robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’?

‘La casa de los famosos México 2026’ se estrenó el pasado domingo 26 de julio. Entraron un total de 18 celebridades, quienes son:

Ernesto Laguardia (Actor y presentador) Karina Torres (Influencer) Ximena Herrera (Actriz) Aldo Rendón (Fashion Stylist) Moisés Peñaloza (Actor y modelo) Cynthia Klitbo (Actriz) Yahir (Cantante y actor) Flor Vigna (Cantante y bailarina) Masad Altamimi (Influencer) Arantza Ruiz (Actriz) Ese Pérez (Creador de contenido) Fede Vigevani (Creador de contenido) Brianda Deyanara (Creadora de contenido) Memo Schutz (Comentarista y conductor) Yanet García (Health Coach y actriz) Gema Garoa (Actriz y conductora) Luis Chaparro (Creador de contenido) Mariana (Cantante y actriz)

Cabe mencionar que Fede es el “habitante infiltrado”. A través del chat grupal oficial en WhatsApp, el público podrá ponerle diversos desafíos a cumplir como esconder el papel de baño o no despegarse de un habitante.

Aún se tiene duda sobre si su estancia será temporal o si su labor como “infiltrado” solo durará unas cuantas semanas. Según lo que se ha reportado, el uruguayo solo estaría por poco tiempo, es decir, no sería un participante como tal.

Fede Vigevani fue el líder de la semana / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver el duelo entre Arantza Ruiz y Fede Vigevani por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El duelo entre Arantza Ruiz y Fede Vigevani por la salvación se llevará a cabo durante la gala de hoy 31 de julio, a las 10 pm. Se transmitirá a las 10 pm, mediante el Canal 5 y la plataforma VIX, en la que también se tiene acceso al 24/7.

Mucho se especula sobre a quién podría salvar Arantza, en caso de que consiga la salvación. La teoría más sonada es que usará este privilegio en ella misma para salir de la placa de nominados. En caso de que Fede conserve el poder, se cree que podría ayudar a Aldo o a Memo.

¿Fede Vigevani logró conservar el poder de la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Información en desarrollo…

Mira: ¿Ese Pérez deja ‘La casa de los famosos México 2026’? Piden su salida por supuestas burlas a Karina Torres

