La casa de los famosos México 2026: Ernesto Laguardia sufre BOCHORNOSO descuido: ¿Enseñó todo? VIDEO

El seguimiento 24/7 de ‘La casa de los famosos México’ 2026 ha dejado momentos polémicos, divertidos y otros bastante incómodos para sus habitantes, algunos de los cuales rápidamente han dado la vuelta en redes sociales.

Precisamente, uno de esos momentos lo protagonizó Ernesto Laguardia, quien por unos segundos olvidó que estaba siendo grabado mientras se encontraba en un momento privado. El actor estuvo a punto de cambiarse frente a una de las cámaras, pero reaccionó justo a tiempo. ¿Dejó ver todo? Te contamos.

Leer: Aldo Rendón se lanza contra Yanet García tras cambiarse de cuarto: “Que se le quite lo mam...na”

Ernesto Laguardia / Redes sociales

¿Cómo fue el descuido de Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026?

En un breve video, que incluso fue publicado en los perfiles oficiales del reality, se observa al actor de ‘Quinceañera’ y ‘Amanecer’ caminando por los pasillos de la casa. En un momento, Ernesto hizo un movimiento que hacía pensar que estaba a punto de quitarse la bata de baño para cambiarse.

Sin embargo, justo antes de hacerlo, el actor volteó hacia la cámara y se percató de que estaba siendo grabado, por lo que decidió no quitarse la prenda y evitó quedar expuesto frente a las cámaras.

Leer: ¿El fin de ‘las Perdidas’? Karina Torres arremete contra Paolita Suárez en LCDLFM: “Se me hace muy corriente”

¿En qué habitación está Ernesto Laguardia y quiénes son sus compañeros?

Durante el estreno del reality también se llevó a cabo la asignación de habitaciones para los habitantes. Esta temporada, por primera vez, la casa cuenta con tres habitaciones, en lugar de las dos que habían existido en ediciones anteriores: Malibú, Ibiza y Tulum.

Ernesto Laguardia forma parte de la habitación Ibiza, donde comparte espacio con Cynthia Klitbo, Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García. Precisamente, hace un par de días Yanet pidió cambiarse de habitación, pues aseguró que los ronquidos de sus compañeros no la dejaban descansar.

Leer: Cynthia Klitbo habla de su ruptura con Francisco Gattorno en ‘LCDLFMX 2026’: “Estaba destruida”

Ernesto Laguardia / Redes sociales

¿Quienes son los nominados para la primera eliminación de La casa de los famosos México 2026?

A unos días de la primera ceremonia de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026', el miércoles 29 de julio se llevó a cabo la primera gala de nominación.

Durante el estreno del reality, Arantza Ruiz ganó el poder de nominar directamente a uno de los habitantes y eligió a Aldo Rendón, por lo que quedó automáticamente nominado.

Tras la votación de sus compañeros, los habitantes que quedaron en riesgo de ser eliminados fueron Aldo Rendón, Yanet García, Mariana, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Shutz.

Leer: ¿Karina Torres y Fede Vigevani en plan romántico? Se bañan juntos en el jacuzzi y el shippeo explota en LCDLFM 2026